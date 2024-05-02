Связанные одним кабелем. Как Астана, Баку и Ташкент решили спасти Европу от энергодефицита

На встрече в Ташкенте 1 мая главы министерств энергетики Казахстана, Узбекистана и Азербайджана пришли к соглашению о прокладке магистрального энергокоридора в Европу, положив начало сотрудничеству по межсистемному соединению своих энергетических систем. Что говорят эксперты о таком амбициозном проекте, выяснял собственный корреспондент агентства Kazinform.

Интеграция энергетических систем укрепит сотрудничество стран ЦА и Кавказа

Глава азербайджанского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде отмечает, что это соглашение является следствием активных переговоров и консультаций, которые были достигнуты сторонами в предыдущие месяцы интенсивной работы. Еще в конце 2022 года стороны договорились совместно работать в области «зеленой энергетики» и рассматривали возможность ее транспортировки из каспийского и центральноазиатского регионов в европейском направлении. А в марте президенты Казахстана и Азербайджана заслушали доклады членов правительств по практической реализации проектов энергетического сотрудничества и перспектив сотрудничества в сфере «зеленой энергии».

- Мы знаем, что параллельно активно обсуждается проект прокладки кабеля по транспортировке «зеленой энергии» из Кавказа в сторону Румынии, Восточных Балкан по дну Черного моря. Так вот решения, которые были приняты накануне, они укладываются в логику этого масштабного процесса. Он предусматривает соединение двух межгосударственных кабелей, которые, с одной стороны, будут связывать каспийский и центральноазиатский регионы с Кавказом, а с другой - Кавказ с Европой, - полагает Ильгар Велизаде.

Аналитик считает, что это взаимодействие вписывается в рамки тюркского сотрудничества, где также этому вопросу уделяется первостепенное значение. Наряду с другими реализуемыми проектами, этот проект тоже обещает быть успешным и будет приносить пользу обществу и государствам, и укреплять меры сотрудничества и доверия в регионе Центральной Азии и Кавказа.

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У Казахстана, Узбекистана и Азербайджана большой потенциал для производства чистой энергии

Заместитель главного редактора агентства Report Илаха Мамедли твердо убеждена в том, что, учитывая огромный потенциал, Казахстан, Узбекистан и Азербайджансовместными усилиями могут стать локомотивом энергетического перехода Европы, обеспечивая континент чистой, надежной и доступной энергией.

- Только в Каспийском море имеется большой потенциал для производства ветровой энергии, который насчитывает около 157 ГВт. Это огромный объем, который востребован в Азербайджане, но в разы превосходит его нужды, - отметила она.

По ее словам, экономический потенциал Азербайджана в возобновляемой энергетике (ВИЭ) составляет 27 ГВт, в том числе энергии ветра – 3 тысяч МВт, солнечной энергии – 23 тысяч МВт. Правительство страны намерено довести долю ВИЭ в своем энергобалансе до 24%, а к 2028 году - до 30%.

- Что касается Казахстана, его ветровой потенциал составляет более 1 трлн 820 млрд кВт/ч в год, а солнечной энергии - 1 трлн кВт/ч. При этом в республике планируют довести долю ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 6% в 2025 году, до 10% - к 2030 году,- добавила Илаха Мамедли.

Она также приводит сведения о потенциале Узбекистана, который ставит целью увеличить к 2030 году долю ВИЭ в общем объеме производства электрической энергии до 25%. При этом потенциал ветровой энергетики в стране составляет 520 ГВт, а солнечной - 2 трлн 058 млрд кВт.

Этот проект, по ее мнению, не только диверсифицирует источники энергии Европы, но и открывает новые возможности для экономического сотрудничества между странами-участницами. Встреча в Ташкенте и ее итоги знаменуют собой важный шаг на пути к созданию интегрированной региональной сети, способной повысить энергоэффективность и стимулировать рост «зеленой экономики».

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- Подписанный меморандум свидетельствует о том, что есть большое желание и интерес расширять горизонты сотрудничества, и выйти на новые рынки сбыта, в первую очередь, для стран Центральной Азии, - считает азербайджанский эксперт в области нефти и газа Нигяр Аббасова.

По ее словам, в настоящее время Казахстан и Азербайджан сотрудничают в вопросе поставок казахстанской нефти на мировые рынки через территорию Азербайджана. Недавно было озвучено намерение казахстанской стороны изучить возможность прокладки нефтепровода по дну Каспийского моря для большего удобства этих поставок. С Узбекистаном также развивается сотрудничество в области разведки нефти и газа, в сфере нефтепеработки и нефтехимии.

Объединение энергосистем трех стран для поставки «зеленой энергии» из стран Центральной Азии и в Европу через страны Южного Кавказа, по мнению Нигяр Аббасовой, действительно грандиозная идея, которая соединит между собой Центральную Азию с Каспийским и Черноморским регионами.

- Прокладка силового кабеля по дну Каспийского моря идея правильная, поскольку такой способ передачи электроэнергии видится наиболее удобным и коротким. Правда следует подготовится к тому, что он потребует немалых затрат, учитывая тот факт, что речь все-таки идет о «зеленой энергии». А значит во всех трех странах потребуется, в первую очередь, строительство мощностей в сфере возобновляемых источников энергии для производства той самой «зеленой энергии», а также создание совместной компании для координации действий и реализации работ, - поделилась своим мнение спикер.

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В чем выгода амбициозного проекта

По оценкам специалиста, следующим шагом после меморандума должно стать именно это для подготовки технико-экономического обоснования прокладки кабеля.

- Выгода от проекта очевидна для всех сторон – это и новые рабочие места, и доходы от торговли электроэнергией, увеличение объемов внешнеторгового оборота, и укрепление сотрудничества в целом. Плюс наличие готовой экспортной инфраструктуры такого рода может вызвать желание и у соседей стать ее частью. Опыт Южного газового коридора в этом смысле довольно нагляден, - резюмировала она.

Эксперт убеждена, что если все же будет проложен силовой кабель по дну Каспия, то в перспективе и у других стран ЦА вполне может появится желание поставлять по нему электроэнергию, или получать ее. Кыргызстан буквально на днях заявил о готовности стать получателем электроэнергии из Азербайджана через Казахстан и Узбекистан. Скорее всего, со временем число желающих как на роль экспортера, так и на роль импортера, может увеличится.

Обсуждая вышесказанное следует напомнить, что в декабре 2022 года Азербайджан наряду с Грузией, Румынией и Венгрией подписал в Бухаресте соглашение о прокладке подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Болгария присоединилась к проекту в июне 2023 года. Этот кабель, по оценкам, будет служить каналом для транспортировки «зеленой электроэнергии», вырабатываемой в Азербайджане, направляемой через Грузию и Черное море в Румынию с последующей передачей в Венгрию и другие части Европы. Ожидается, что строительство кабеля продлится 3-4 года при финансовой поддержке Европейской комиссии, что сделает его самым длинным кабелем такого рода в мире.

Таким образом, подписание Меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Казахстана, Узбекистана и Азербайджана имеет большое значение, как и сама реализация такого масштабного проекта. Осуществление этой инициативы превратит эти страны в важных игроков на мировом рынке чистой энергии и помогут закрепить свою роль в энергетическом ландшафте Европы.