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    18:54, 01 Май 2024 | GMT +6

    Прокладка кабеля по дну Каспия соединит энергосистемы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана

    Минэнерго РК
    Фото: Минэнерго РК

    Главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик. Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэнерго РК.

    Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для осуществления наиболее оптимального с технической и экономической точек зрения торговли зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

    Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.

    Минэнерго РК
    Фото: Минэнерго РК

    — В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между Министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, — сказал А. Саткалиев.

    По данным главы Минэнерго Казахстана, на сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.

    Теги:
    Зеленая энергетика Казахстан Узбекистан Энергетика Азербайджан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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