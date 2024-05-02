Прокладка кабеля по дну Каспия соединит энергосистемы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана

Главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик. Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэнерго РК.

Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для осуществления наиболее оптимального с технической и экономической точек зрения торговли зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.

Фото: Минэнерго РК

— В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между Министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, — сказал А. Саткалиев.

По данным главы Минэнерго Казахстана, на сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.