Связь роста ожирения детей с пандемией COVID-19 подтвердили в ВОЗ

Пандемия COVID-19 привела к увеличению числа детей школьного возраста с избыточным весом и ожирением. Об этом говорится в новом докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает агентство Kazinform со ссылкой на ООН.

Исследование поведения и распорядка дня детей школьного возраста проводилось в период с 2021 по 2023 год в 17 из 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ. В нем приняли участие более 50 тысяч детей.

Доклад подтверждает увеличение числа детей с избыточным весом в возрасте от 7 до 9 лет. Это связано с тем, что в условиях пандемии дети проводили больше времени перед экранами компьютеров и других устройств и были физически менее активны, сообщают эксперты ВОЗ.

Кроме того, согласно исследованию, 42% опрошенных детей чувствовали себя менее счастливыми. Каждый пятый ребенок сообщил, что чаще грустит, а каждый четвертый — что чувствует себя более одиноким.

Региональный советник ВОЗ по вопросам питания, физической активности и ожирения Кремлин Викрамасингхе отметил, что в некоторых странах наблюдались позитивные изменения, например, семьи стали чаще проводить время вместе во время приемов пищи. Однако, по его словам, есть и тревожные тенденции, в том числе рост распространенности нездоровых пищевых привычек и сидячего образа жизни.

Викрамасингхе подчеркнул, что в Европейском регионе с избыточной массой тела и ожирением живет каждый третий ребенок, а потребление фруктов и овощей находится на низком уровне. Он призвал к принятию срочных мер по улучшению моделей питания и физической активности, в частности путем создания условий, способствующих здоровому образу жизни.

В ВОЗ добавили, что пандемия подчеркнула необходимость безотлагательной борьбы с детским ожирением: странам региона необходимо уделять первоочередное внимание здоровому питанию и физической активности детей на всех этапах развития. Для этого ВОЗ рекомендует такие меры, как ограничения на рекламу вредных продуктов и налоги на них, четкая маркировка пищевых продуктов и программы по улучшению рациона питания и поощрению физической активности на базе школ.

Напомним, за последние несколько лет в Казахстане в 1,6 раза выросла доля детей в возрасте от 11 до 15 лет, имеющих избыточный вес или страдающих ожирением. Если в 2018 году на полных детей приходилось 9,7% от всех казахстанцев этой возрастной группы, то по итогам прошлого года показатель вырос до 15,4%. Тревожная тенденция наблюдается как среди девочек, так и среди мальчиков. Прогнозируется, что к 2030 году в Казахстане будет полмиллиона детей с избыточным весом.

Глобальная проблема ХХІ века: свыше 20% казахстанцев страдают ожирением.