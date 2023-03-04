Глобальная проблема ХХІ века: свыше 20% казахстанцев страдают ожирением

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году в Казахстане увеличилась пропорция, как мальчиков, так и девочек, которые считали себя слишком полными. В 2018 году только 8,8% мальчиков и 12,9% девочек в возрасте 11-15 лет считали себя слишком полными. Однако исследование за 2022 год показало, что уже 14,3% мальчиков и 18,8% девочек относят себя к слишком полным. Это данные из национального отчета «Факторы образа жизни школьников Казахстана, их физическое, психическое здоровье и благополучие», подготовленного Национальным центром общественного здравоохранения МЗ РК. Действительно ожирение становится глобальной проблемой во всем мире и даже принимает форму эпидемии. Корреспондент МИА «Казинформ» разбиралась, почему мы сами не замечая того, набираем лишний вес.

Ожирение ежегодно молодеет

По данным Национального центра общественного здравоохранения Казахстана, свыше 20% казахстанцев страдают ожирением.

«По статистическим данным МЗ РК на начало 2021 года 6 491 ребенок от 0 до 17 лет состоял на диспансерном учете с ожирением. Взрослое население от 40 до 60 лет чаще подвержены ожирению, так как происходит снижение активности обменных процессов, физической активности и трудно изменить привычки питания. Ожирение из года в год молодеет: дети младшего возраста страдают им в 10 раз чаще, чем 40 лет назад», - отметили в Национальном центре общественного здравоохранения.

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Также доказано, что избыточная масса тела сокращает продолжительность жизни в среднем на 7 лет. Детское ожирение является фактором, обуславливающим более высокую вероятность ожирения, преждевременной смерти и инвалидности во взрослом возрасте. Также ожирение – это фактор риска многих неинфекционных заболеваний, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и хронических респираторных заболеваний, которые в последующем могут привести к инвалидности или смерти.

Ожирение в детском возрасте вызывает широкий спектр серьезных осложнений и повышенный риск раннего развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, апноэ сна, психологических расстройств, инсулинорезистентности. Помимо этого, страдающие ожирением дети, испытывают одышку, могут иметь нарушения опорно-двигательной системы, некоторые онкологические заболевания.

Ошибка в культуре питания

Как отмечают эксперты НЦОЗ, главная причина ожирения скрывается в привычках питания, увлечении фастфудом, преобладании полуфабрикатов, соусов промышленного производства, особенностей современного образа жизни, быстрых перекусов, многообразии напитков с высоким содержанием сахара, употреблении пищи при наличии отвлекающих факторов: смартфоны, телевизор, планшет. У многих семей остается все меньше времени на приготовление полноценного обеда и ужина. Гораздо легче и быстрее заказать еду на дом.

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«Частой причиной ожирения и у взрослых, и у детей является переедание. Причин, заставляющих человека переедать, очень много - это психоэмоциональные факторы, такие, как чувство одиночества, тревоги, тоски. В этих случаях еда как бы заменяет положительные эмоции. Большой ошибкой в культуре питания являются отказы детей от завтрака, которые могут возникать по разным причинам: отсутствие аппетита в виду слишком плотного и позднего ужина, отсутствие в семье привычки завтракать ежедневно и т.д. Активным играм дети предпочитают гаджеты. Больше половины родителей детей с избыточной массой тела или ожирением считают фигуру своего ребенка как нормальную. Однако то, чего не хотят замечать старшие, обязательно бросится в глаза сверстникам. Полные ребята нередко становятся жертвами буллинга, отчего замыкаются в себе и еще больше заедают стресс», - пояснила руководитель отдела профилактики неинфекционных заболеваний НЦОЗ Наталья Сулейменова.

Серьезным стрессом для организма, в частности, является недостаток сна и хронический недосып, так как он существенно ухудшает биохимические процессы. Пытаясь восполнить недостаток энергии, люди часто потребляют не только больше кофе, но и пищи вообще, что также приводит к набору веса. Играют роль и культурные особенности питания - традиционные пищевые предпочтения, которые не могут стать решением проблемы: жирная пища с преобладанием животных жиров, мучных изделий, низкий уровень потребления овощей и фруктов.

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Как реклама вредных продуктов «помогает» нам есть больше

Мониторинг и оценка масштабов и характера рекламы продуктов питания на телевидении, проведенный НЦОЗ в 2018 году показал, что население, особенно дети и молодежь находятся под мощным воздействием рекламы нездоровых продуктов питания на телевидении. На рекламу продуктов питания и напитков приходилась треть всей рекламы на национальныхтелеканалах - 32,8%. 72,3% рекламируемых продуктов питания и напитков являлись бы запрещенными для рекламы, при наличии ограничительных мер по рекламе продуктов с высоким содержанием жиров, сахара или соли, согласно рекомендациям ВОЗ.

При этом среди продуктов больше всего рекламируются сладкие напитки, включая колу, лимонад и другие. На эти виды напитков приходится 22% рекламы, затем следуют шоколадные, кондитерские изделия и энергетические батончики, на которые приходится 17,1% телевизионной рекламы пищевых продуктов. В среднем казахстанские дети за один час смотрят 9,1 телевизионных рекламных роликов, посвященных пищевым продуктам на каналах, из них 6,6 рекламных объявлений о продуктах питания и напитках с высоким содержанием сахара, жиров и/или соли.

Результаты исследования НЦОЗ по распространенности детского ожирения (COSI, WHO Childhood obesity Surveillance Initiative 2016 год) в Казахстане показывают, что дети, которые никогда не получали грудное вскармливание или получали его редко имеют повышенный риск ожирения в детстве.

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От каких вредных продуктов стоит отказаться

Руководитель отдела профилактики неинфекционных заболеваний НЦОЗ Наталья Сулейменова считает, что условно к вредным продуктам можно отнести жирную пищу: красную рыбу, сыр, колбасы и сосиски, орехи и семечки. При этом, некоторое небольшое количество, например, красной рыбы или орехов можно себе позволить примерно один раз в 1-2 недели, так как они являются источниками полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и 6. Однако высокая калорийность не позволяет рекомендовать их для частого, повседневного приема.

«К невыгодным для снижения веса продуктам можно отнести сладкую еду с высоким содержанием быстрых углеводов. Они быстро всасываются, резко повышают уровень сахара в крови, вызывают выброс гормона инсулина, запускающего синтез жира. Наиболее вредными можно считать продукты, содержащие смесь жира и быстрых углеводов: чипсы, шоколад, мороженое, большинство видов выпечки. Общее количество жидкости ежедневно должно составлять около 2-2,5 литров с учетом напитков, овощей, фруктов, супов. Нередко напитки имеют скрытую калорийность за счет входящих в состав сахара (соки, газировка) и жира (молочные продукты). Алкоголь обладает очень высокой калорийностью – 700 ккал в 100 г чистого спирта (для сравнения, даже сахар дает лишь 400 ккал). Он значительно повышает аппетит, задерживает воду, способствует синтезу висцерального жира», - отметила Наталья Сулейменова.

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Как бороться с ожирением

Эксперты Национального центра общественного здравоохранения рекомендуют следить за питанием, ограничить употребление алкоголя, добавить больше физической активности, нормализовать режим и улучшить психоэмоциональный статус.

«Учитывая, что в основе любых форм ожирения, так или иначе, лежит пищевой фактор, следует уделить внимание качеству и количеству потребляемой пищи. В противном случае, ни о какой борьбе с лишними килограммами не может быть речи. Следует отметить, что голодание, особенно сухое, без воды, не только бесполезно, но и вредно. Постоянное раздражение специфических центров голода в гипоталамусе приводит к срыву – человек начинает кушать еще больше. Организм полученную пищу запасает впрок в виде жира, и развивается обратный эффект. Необходимо следить за тем, чтобы количество килокалорий в сутки не превышало норму. Что касается нормы, она составляет 22 ккал на 1 кг массы тела у женщин и 22,4 – у мужчин. Вместе с тем, уменьшение суточного рациона на 100 ккал будет способствовать ежедневному снижению массы на 11 грамм. Возможно кому-то это покажется малым, но за 3 месяца этот показатель будет равен примерно 1 кг. Из пищевого рациона следует исключить легкоусваиваемые углеводы, жиры, обеспечив себя оптимальным количеством белка, витаминов, микроэлементов. На поваренную соль тоже следует наложить запрет. Во-первых, она усиливает вкусовые ощущения и аппетит, а во-вторых – задерживает в организме воду», - пояснила эксперт Наталья Сулейменова.

По ее словам, злоупотребление алкоголем неразрывно связано с ожирением. Во-первых, алкоголь усиливает аппетит – человек больше кушает. Во-вторых, он снижает чувствительность центра насыщения в гипоталамусе. Да и сам по себе этиловый спирт – высокоэнергетический и высококалорийный продукт.

«Чтобы сбалансировать количество поступающих и расходуемых килокалорий, нужно уменьшить их поступление, или увеличить расход. А увеличить расход можно путем физических нагрузок. Конечно же, изматывающие спортивные тренировки показаны далеко не всем, особенно при наличии хронических заболеваний. Но бег трусцой, езда на велосипеде, спортивные игры подойдут многим. А самым оптимальным профилактическим средством этого плана является плавание. Плавательные движения способствуют сжиганию калорий. В воде уменьшается вес (но не масса) тела. И при контакте тела с водой усиливается отдача тепла, что тоже способствует распаду жира», - советует Наталья Сулейменова.

Нарушение сна, негативные эмоции, частые стрессы могут способствовать выделению определенных биологически активных субстанций, усиливающих аппетит и побуждающих к приему пищи.

«Сахарный диабет 2 типа, недостаточная функция щитовидной железы, гастроэнтероколиты – все, что потенциально опасно в плане увеличения веса, нуждается в своевременном и адекватном лечении. Проведение всех этих профилактических мер требует соблюдения определенных правил, методик и даже ограничений. Здесь необходима квалифицированная помощь, рекомендации, наблюдение специалистов – эндокринолога, диетолога, врача лечебной физкультуры, реабилитолога», - добавила эксперт.

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