Своим призванием вижу только кино – актер Ерден Телемисов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессия актера – это слава, огромные гонорары и путь к Голливуду. Но нашего героя вовсе не заботят деньги. Наверное, таким нужно и быть, чтобы все прелести мира тянулись к тебе, даже Голливуд и оскароносные звезды в одном проекте. Герой нашего материала – Ерден Телемисов, актер, режиссер, каскадер, сценарист. Один из самых известных и громких проектов, в котором участвовал актер, фильм «Томирис», завоевал каскадерский оскар, где Ерден сыграл роль вождя Акибатов.

Буквально недавно на Apple TV+ 1 состоялась премьера британского шпионского сериала «Slow Horses» («Медленные лошади»), где Ерден Телемисов сыграл роль представителя русской мафии. Актеру выпала возможность сотрудничать с такими звездами мировой величины, как Гари Олдман, Джек Лоуден, Кристиан Скотт Томас. По счету это четвертый голливудский проект, в котором участвовал актер.

В интервью с корреспондентом МИА «Казинформ» Ерден Телемисов рассказал, как проходили съемки сериала «Медленные лошади», об отношении британского продакшна к актерам и о развитии казахстанского кино в целом.

«Даже в самых смелых мечтах не думал, что буду работать в одном проекте с оскароносными актерами»

Примечательно, что в копилке актера это второй британский проект. Первый – телевизионный сериал «МакМафия», в котором Ерден сыграл роль представителя мафии. «МакМафия» сразу же нашел путь к сердцу зрителей. Сериал стал популярным в Великобритании, а в 2019 году стал победителем международной премии «Эмми» в номинации «Лучшее драматическое шоу».

«Когда находился в Лондоне, ко мне подходили и спрашивали: «А в «МакМафии» не вы снимались?» Сыграл роль не очень хорошего человека – бандита, который качественно «убивал», - вспоминает Ерден.

Именно эта роль подарила актеру возможность спустя несколько лет снова поработать с британским продакшном в новом сериале «Медленные лошади».

«Кастинг-директор проекта «Медленные лошади» Нина Голд заметила меня в сериале «МакМафия». Однажды пришло сообщение на почту от Нины Голд. Она спросила о моем рабочем графике, буду ли я свободен в ближайшее время. На тот момент никаких планов не было. Меня попросили записать видеопробу. Им все понравилось. А потом состоялась часовая беседа в Zoom с режиссером и кастинг-директором. Прошел пробы, так меня утвердили на роль представителя русской мафии. Летом прошлого года улетел в Англию, где пробыл полгода», - поделился актер.

Нина Голд – известный британский кастинг-директор таких проектов, как «Звездные войны», «Игра престолов», «Педдингтон», «Король говорит».

«Это особая честь, что такой человек обратил на меня внимание», - признался Ерден Телемисов.

Художественный телесериал «Медленные лошади» - экранизация одноименного романа Мика Херрона. Изначально проект состоял из 12 серий и назывался «Набережная» (Еmbankment), а затем изменили на «Медленные лошади». Отснятые 12 серий разделили на два сезона по шесть серий. В Apple TV+ 1 уже доступны четыре серии первого сезона. Второй сезон называется «Мертвые львы», в котором сыграл Ерден Телемисов.

«Герои первого сезона - Гари Олдман, Джек Лоуден, Джонатан Прайс. Для меня огромная честь работать в одном проекте сразу с тремя номинантами на «Оскар». Даже в самых смелых мечтах не думал о том, что буду работать с ними в одном проекте. В этом фильме играю роль представителя русской мафии. Это история об одном шпионском подразделении МИ-5. В нем есть отдел, куда ссылают неудачников – самых плохих агентов. Роль главы отдела сыграл Гари Олдман. Эти неудачники сталкиваются с реальными проблемами и пытаются справиться с ними. Во втором сезоне, судя по всему, они столкнутся с другой проблемой – русской мафией. Надо уточнить, что на Западе русской мафией называют любую мафию из Казахстана, Грузии, России. Если ребята говорят на русском языке, для них это автоматически считается русской мафией», - отметил Ерден Телемисов.

«Меня «заказали» специальной посылкой для «Медленных лошадей»

Для актера это четвертый голливудский проект. В предыдущих фильмах и сериалах он появлялся на экране всего на минуту, в «Марко Поло» и «Воин» выступил актером-каскадером. А в сериалах «МакМафия» и «Медленные лошади» уже раскрывается актерское мастерство Ердена Телемисова.

«Раньше, когда принимал участие в фильмах в качестве каскадера, моей целью было просто подраться, достойно умереть, переодеться и появиться уже в других сериях в других образах. Считаю участие в «Медленных лошадях» прорывом для себя. Это полноценная роль, а мой персонаж напрямую влияет на то, как развиваются события. Даже в крайних сериях есть моменты, где мой герой напрямую влияет на сюжет. Думаю, что это прорыв не только для меня, но и для нашего кино. Это моя первая большая птичка», - рассказал Ерден Телемисов.

Актер признался, что приобрел бесценный опыт.

«Практически несколько раз было так, что режиссер вносил поправки актерам и объяснял, как лучше сыграть роль, а когда очередь доходила до меня, режиссер говорил: «Ерден, excellent! Все круто! Ты молодец! Делай точно также». Актеры улыбались. Это молодые звезды, которые в скором будущем станут суперзвездами. Они задавались вопросом, откуда я взялся, как попал сюда, есть ли у меня агент в Лондоне. Я же отвечал, что меня «заказали» специальной посылкой для «Медленных лошадей». Поездка в Лондон еще больше заставила меня поверить в свои возможности. Считаю, что у нас много актеров, которые могут играть на мировом уровне», - отметил Ерден Телемисов.

Об отношении британского продакшна к актерам

По словам актера, в Великобритании иное отношение к актерскому составу.

«Чтобы добраться до алматинского аэропорта, они заказали машину. Почувствовал себя на другом уровне. Такая же ситуация повторилась, когда обратно возвращался в страну. Даже бюджет большой, не могу озвучить сумму. Однако бюджет соизмерим с историческими крупными проектами. А действие «Медленных лошадей» разворачивается в настоящем времени. Мне очень понравилось их отношение к актерскому составу, внимательность. Раньше никогда не работал в таких условиях. Полтора месяца жил в гостинице премиум-класса. Мне захотелось переехать в квартиру, чтобы быть более свободным. Они арендовали для меня апартаменты. Когда уже возвращался в страну, узнал, что квартира, в которой прожил 4,5 месяца, стоила 400 фунтов (250 тыс. тенге) в день. На протяжении полугода продакшн оплачивал мое нахождение в Англии, хотя работал всего 19 съемочных дней. А заработная плата была еженедельной вне зависимости от количества съемочных дней», - рассказал актер.

Ердена Телемисова еще больше удивила съемочная площадка и декорации.

«Декорации настолько крутые, словно видишь за окном живой Лондон. А на самом деле это были огромные экраны, которые воспроизводили вид на город. Впервые так восхитился студией», - поделился он.

Съемки сериала проходили на английском языке, но даже это не затруднило актера. Проекты «Марко Поло», «МакМафия», в которых актер принял участие, стали отличной практикой для преодоления языкового барьера.

«Этот сериал стал прорывным, потому что в предыдущих проектах рядом находились друзья, актеры, каскадеры, с которыми большую часть дня мог разговаривать на русском. А в этот раз приехал один. Разговаривал с местными жителями, это и развило мой английский. Сейчас продолжаю общаться. Главное – практика», - считает актер.

Уже скоро в Apple TV+ 1 начнется показ второго сезона «Мертвые львы» и казахстанцы смогут оценить мастерство Ердена Телемисова. Проект уже получает положительные отзывы от мировых СМИ.

«Социальные сети - это продюсирование самого себя»

В копилке Ердена Телемисова около 35 ролей в кино, из них 4 голливудских проекта. В прошлом году перед поездкой в Лондон он представил казахстанским зрителям сериал «Личное дело», отснятый по заказу Министерства информации и общественного развития РК. В проекте Ерден выступил в качестве генерального продюсера. Зрителю хорошо знаком веб-сериал «Всемогущий», режиссером которого также является Ерден Телемисов. Сериал повествует о джинах, которые живут в современном городе, в Алматы. Режиссер намерен продолжить съемки сериала.

Ерден Телемисов также активен в социальных сетях. Его можно найти практически везде - в Instagram, Facebook, Telegram, VK, Twitter, даже в TikTok. Соцсети актер считает продюсированием самого себя.

«Я добрый и общительный человек. Наверное, это отражается в моих социальных сетях. Практически не пишу негатив. Могу что-то разместить в том случае, если меня что-то заденет. Я забочусь о своих подписчиках. Проблем в моей жизни тоже хватает. Однако, мне кажется, лучше транслировать добро. Я сторонник позитива. К тому же социальные сети дают новые возможности. Это продюсирование самого себя. В проекты «МакМафия» и «Медленные лошади» я попал благодаря социальным сетям. Хочу поделиться одной интересной историей. Однажды я получил сообщение в Facebook от скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева. Его дочь Арухан живет в Великобритании, она британская актриса. Снималась в британском варианте сериала «Война и мир». Кастинг-директор «Войны и мир» позже стала кастинг-директором «МакМафии». Для нового проекта она искала актера азиатского происхождения. Арухан написала своему отцу. А Марат Бисенгалиев сразу же вспомнил обо мне и связал меня с британским продакшном. Случайности не случайны. Благодаря блогингу открываются новые возможности», - отметил актер.

«В кино далеко не из-за денег»

Ерден Телемисов видит своим признанием только кино.

«В кино далеко не из-за денег. Я фанат кино. Не считаю себя просто актером, каскадером. Помимо этого, мне интересна сценарная часть, режиссура, операторская работа и монтаж. Каждый день стараюсь развивать все эти грани. Думаю, что участие в громком британском проекте принесет еще больше предложений за рубежом. Хотелось бы полгода поучаствовать в зарубежных съемках, потому что это перспектива и хороший заработок. А в Казахстане ставлю перед собой цель развиваться как продюсер, режиссер, сценарист. Буду стараться находиться в Казахстане по другую сторону камер. Появились мысли: если одной ногой стою в западном кино, а одной ногой – здесь, почему бы не устраивать своеобразные мостики, чтобы объединить эти вещи и способствовать продвижению наших актеров на западе и, возможно, привлекать западные деньги в наш кинематограф. Если бы год назад мне сказали, что я буду участвовать в таком проекте, как «Медленные лошади», я бы не поверил. А теперь в копилке еще один британский проект. Необходимо двигаться дальше», - признался Ерден Телемисов.

Актер хочет, чтобы в стране больше внимания уделялось кинематографу. По его словам, достижения последних лет практически сделаны руками молодых кинематографистов, которые сами находят средства и реализуют интересные проекты.

«Думаю, огромный плюс в том, что у нас сейчас развивается интернет-кино. Множество проектов специально создаются для интернета. В связи с развитием технической кинематографической мысли, за относительно небольшие деньги можно купить камеру с суперкачеством, а у молодых появляется возможность реализовать свои планы», - отметил Ерден Телемисов.

В этом году он вошел в состав членов жюри Берлинского фестиваля, где Гран-при завоевал казахстанский сериал «Мыстан».

«Гордился тем, что победили наши ребята. Однако сейчас не совсем понятная ситуация творится с Государственным центром поддержки национального кино. Наверное, это самый большой раздражитель для всех кинематографистов Казахстана. В прошлом году состоялась подача заявок. Их было около 500. В этом году их внезапно обнулили. Кинематографисты целый год ждали питчинга, им нужен бюджет для реализации своих планов. А через год говорят, что все отменили. Изменили документацию, правила подачи заявок. Чтобы получить средства на реализацию своих планов, нужно показать свою деятельность за три года. Учитывая то, что два года из них были карантинными, а кино практически не снималось, получается, что закон не доработан. Он оставляет возможность получать средства старой школе кинематографистов и закрывает дорогу молодым. Считаю, что это несправедливо. Стало больше бюрократии. Начинающий кинематографист не может получить средства, у него нет шансов участвовать в питчинге, потому что пакет документов способны собрать только те, кто уже давно в кино», - считает Ерден Телемисов.

Ерден Телемисов гордится своим народом и называет казахами всех казахстанцев.

«Наша сила в том, что Казахстан - интернациональная страна. У меня в семье супруга - русская, старшая дочь - наполовину украинка, средняя - наполовину грузинка, а младшая - наполовину русская, племянник - китаец. Я был в Лондоне, это тоже интернациональный город. Через каждые два метра слышишь разную речь: пакистанцы, литовцы, арабы, американцы. Думаю, что у Казахстана интернациональный путь. Этого нужно придерживаться», - добавил актер и режиссер Ерден Телемисов.