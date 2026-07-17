Свободный китайский и пожелания 10 тысяч лет дружбы: что СМИ Китая пишут о визите Токаева в Шанхай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина посетил с рабочим визитом Шанхай. За насыщенной поездкой внимательно наблюдали китайские журналисты и пользователи социальных сетей. Обзор китайской прессы — в подборке собственного корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

ChinaDaily: Си Цзиньпин призывает к укреплению отношений с Казахстаном

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и Казахстан укреплять сопряжение стратегий и программ развития двух государств, а также непрерывно углублять прагматичное сотрудничество, пишет China Daily.

В статье отмечается, что Си Цзиньпин заявил об этом в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым в Шанхае. По его словам, вечное всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами сохраняет сильную динамику, демонстрируя огромный потенциал сотрудничества и широкие перспективы развития.

Си Цзиньпин призвал обе стороны содействовать инновационному развитию торговли, оптимизировать ее структуру и развивать новые бизнес-модели в сферах трансграничной электронной коммерции и торговли услугами.

Китайский лидер также отметил важность расширения сотрудничества в области энергетики и минеральных ресурсов, ускорения реализации ключевых проектов, продвижения взаимосвязанности, увеличения количества прямых авиарейсов и повышения доступности международных автомобильных перевозок.

Отметив готовность КНР делиться технологиями цифровой экономики и ИИ для цифровизации Казахстана, Си Цзиньпин также призвал успешно провести Год культурного обмена и углубить гуманитарное взаимодействие для укрепления преемственности двусторонней дружбы.

PHOENIXNEWMEDIA: Токаев на свободном китайском языке поблагодарил китайскую сторону

16 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на свободном китайском языке выразил благодарность китайской стороне за теплое гостеприимство, пишет Phoenix New Media.

Screenshot Phoenix New Media

В публикации отмечается, что во время своего прибытия в Шанхай 15 июля Токаев время от времени общался с китайскими представителями на китайском языке, продемонстрировав не только свободное владение речью, но и отличное произношение.

— В свое время Токаев учился в Пекинском университете языка и культуры, а также работал на дипломатических должностях в Китае около восьми лет. Его называют «старым другом китайского народа» и считают настоящим знатоком Китая, — подчеркивает издание.

ChinaNewsService: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на чистом китайском языке поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на чистом китайском языке поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием, пишет China News Service в заголовке видео двусторонней встречи.

Screenshot China News Service

В комментариях к видео пользователи из различных регионов Китая отмечают высокий уровень владения Президентом Казахстана китайским языком.

— Свободная речь Президента Токаева на китайском языке звучала очень искренне, передавая всю глубину его душевной благодарности, — делится впечатлениями пользователь под ником «Учитель Чжао».

Другой подписчик «Цзян Хань» отметил, что «у Президента Токаева невероятно чистое произношение на путунхуа!».

Вдохновленные выступлением Президента Казахстана, пользователи начали оставлять и традиционные пожелания в адрес обеих стран.

— Пусть дружба длится 10 тысяч лет, — делится эмоциями «Sawkx».

Beijing Daily: Токаев на китайском языке выразил благодарность за безупречную организацию Всемирной конференции по ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственной речью на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, пишет Beijing Daily.

Screenshot Beijing Daily

— Прежде всего, позвольте мне выразить искреннюю благодарность Председателю КНР, глубокоуважаемому господину Си Цзиньпину, за безупречную организацию Всемирной конференции по ИИ. Сегодня мы собрались в Шанхае, великолепной жемчужине Востока. Пройдя столетний путь развития, этот город неизменно играет важнейшую роль в объединении мира, сближении цивилизаций и объединении человеческой мудрости, — отметил Касым-Жомарт Токаев на китайском языке.

Напомним, что ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай. Позже он встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего».