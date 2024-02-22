СВМДА использует уникальный «азиатский подход» - Кайрат Сарыбай

В этом году Казахстан председательствует в шести ключевых международных организациях. Одна из них – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). О том, на что будут направлены усилия Казахстана во время председательства в одной из самых влиятельных организаций в азиатском регионе, рассказал Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

- Кайрат Шораевич, Казахстан председательствует в СВМДА уже второй двухлетний срок подряд. Каковы ключевые приоритеты и цели, которые наша страна намерена достичь в период своего председательства в этом году?

- В настоящее время усилия казахстанского председательства направлены на реализацию решений 6-го саммита СВМДА, инициатив Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, решений заседания Совета министров иностранных дел организации, прошедшего в сентябре 2023 года. В их числе - трансформация СВМДА в полноценную международную организацию, которая является стратегической целью, а также разработка и организация новых инициатив и мероприятий, направленных на поддержку молодежи и волонтерства, развитие охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, взаимосвязанности и финансирование.

При этом, по итогам саммита, трансформация была определена общей задачей для всех государств-членов. Основной ее целью является повышение глобальной роли Азии через структурированное институциональное развитие СВМДА и укрепление сотрудничества между государствами-членами.

Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на 6-м саммите СВМДА, «мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития».

В этом году в Астане пройдет Слет лидеров волонтерских движений государств-членов организации. В этом мероприятии примут участие молодые лидеры для обмена идеями и передовым опытом в области волонтерства и активного участия в жизни общества. Нужно сказать, что поддержка и поощрение активного вовлечения граждан в волонтерскую деятельность – это совершенно новое направление деятельности СВМДА. Заявление о содействии волонтерству в целях устойчивого развития, принятое Советом Министров иностранных дел организации в сентябре 2023 года, придает мощный политический импульс этому направлению.

Еще одним ключевым приоритетом председательства является организация Министерской конференции по экологическим вопросам, которая пройдет в Астане в августе. Это мероприятие станет отправной точкой для системной и долгосрочной работы по решению насущных климатических проблем, с которыми сегодня сталкивается Азия.

- Вы рассказали о ключевых вопросах повестки председательства. Но кроме этого, организация вовлечена и во множество других вопросов, которые имеют важное значение.

- Верно. В настоящее время ведется работа над созданием партнерской сети ведущих университетов государств-членов СВМДА. Этот механизм направлен на содействие академическим обменам, совместным исследовательским проектам и программам сотрудничества между университетами Азии на благо систем образования и молодежных сообществ по всему континенту. В этой области активно проводятся онлайн-совещания экспертов, организованные Министерством науки и высшего образования РК.

Учитывая новые вызовы в мировой экономике, такие как сбои в цепочках поставок, было предложено создать Совет по устойчивой взаимосвязанности, который будет стимулировать развитие транзитного потенциала государств-членов и укреплять устойчивые транспортные коридоры на всем азиатском континенте. На предстоящей в конце февраля экспертной встрече, организованной Министерством транспорта РК и Секретариатом, представители государств-членов СВМДА, профильных министерств и бизнес-структур в сфере транспорта подробно обсудят концептуальный документ о создании Совета.

Наконец, наряду с этими инициативами, наша организация нацелена на дальнейшее углубление связей со странами Азии, а также с международными и региональными организациями для обеспечения мира и безопасности на континенте.

- Говоря о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию, не могли бы Вы поделиться с нами какой прогресс уже есть в этом направлении?

- СВМДА, как крупнейший межправительственный форум в Азии, является наиболее подходящей площадкой для консолидации коллективной мудрости азиатских стран в интересах мира, сотрудничества, развития, безопасности, их полноценного включения в глобальную архитектуру безопасности и многосторонние процессы принятия решений.

Как я уже говорил, на 6-м саммите СВМДА, который состоялся в Астане в 2022 году, в год тридцатилетия организации, было принято Астанинское заявление о трансформации организации, которое дало старт структурированному, инклюзивному и транспарентному переговорному процессу постепенной, поэтапной и основанной на консенсусе, трансформации организации в полноценную международную организацию. На саммите было принято решение о том, что процесс трансформации будет преследовать следующие цели: определение всеобъемлющих направлений нашего будущего сотрудничества и укрепление организационно-институциональной основы нашего взаимодействия.

Этому историческому решению предшествовали широкие консультации между государствами-членами, в ходе которых было признано, что форум успешно служит эффективным многосторонним механизмом взаимодействия, укрепления доверия и сотрудничества со зрелой и постоянной институциональной структурой.

Я бы хотел подчеркнуть, что за три десятилетия эволюции СВМДА приобрело статус, роль, структуру, функции, методы работы и другие свойства полноценной международной организации. Разработанная Дорожная карта Секретариата СВМДА по реализации приоритетов Председательства СВМДА была одобрена Советом министров иностранных дел СВМДА на полях недели высокого уровня 78—й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2023 года. Документ служит структурированной повесткой дня для процесса поэтапной трансформации с перечнем вопросов для обсуждения и принятия решений. В настоящее время обсуждаются такие темы, как разработка устава организации, совершенствование реализации мер доверия и проработка перспективных приоритетных направлений сотрудничества, а также международный статус сотрудников Секретариата. Также будут обсуждаться роль и функции Генерального секретаря и Секретариата, а также бюджетная реформа и управление людскими ресурсами.

Ожидается, что решения государств-членов по этим направлениям будут способствовать повышению качества сотрудничества в рамках СВМДА, институциональному укреплению нашей организации и, в конечном счете, усилению глобальной роли Азии.

- На какие меры доверия делается акцент под председательством Казахстана?

- Хотя этот вопрос больше подходит для Министерства иностранных дел Казахстана, я могу поделиться некоторыми соображениями по этой теме. Казахстанское председательство в настоящее время сосредоточено на ряде важнейших приоритетных направлений взаимодействия СВМДА. Казахстан в настоящее время выступает в качестве координатора в приоритетной области Эпидемиологическая безопасность, общественное здоровье и фармацевтика, а также координатора в Военно-политическом измерении. Страна также действует как сокоординатор в приоритетной области Развитие малых и средних предприятий и Человеческом измерении.

Кроме того, Казахстан председательствует в Деловом совете СВМДА, который является консультативно-совещательным органом, состоящим из представителей малого и среднего бизнеса и соответствующих государственных органов государств-членов. В октябре 2023 года в Астане состоялось заседание Делового совета, в котором приняли участие 160 экспертов и представителей малого и среднего бизнеса. Дискуссии были сосредоточены на «зеленом» финансировании, продовольственной безопасности и возобновляемых источниках энергии. Впоследствии Деловой совет определил свою повестку дня на 2024 год, которая отражает насущные проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес не только в Азии, но и во всем мире с особым акцентом на расширение прав и возможностей женщин в предпринимательстве.

В рамках военно-политического измерения Казахстан ежегодно проводит семинары по вопросам развития, способствующие углублению дискуссий по вопросам безопасности, предотвращения конфликтов, деэскалации и расширения сотрудничества между государствами-членами в этой области.

Кроме того, по инициативе казахстанского председательства была создана новая мера доверия: «Эпидемиологическая безопасность, общественное здоровье и фармацевтика», предоставляющая площадку для обмена информацией о передовом опыте, а также для оказания помощи нуждающимся странам с призывом отказаться от любой политизации в этом вопросе.

В целом в рамках мер доверия СВМДА в 2020-2023 годах 14 государствами-членами реализовано 74 мероприятия. В течение 2024 года планируется провести 27 мероприятий ТГМ, включая панельные сессии, конференции, семинары, тренинги и многое другое для обмена передовым опытом и идеями по всей Азии и содействия последовательному и тщательному сотрудничеству. Их организаторами выступят 7 государств-членов - Бангладеш, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таиланд и Турция.

- Как в нынешних геополитических условиях СВМДА отвечает на вызовы региональной безопасности?

- Действительно, мы живем в крайне турбулентное время, когда обостряются геополитические вызовы. Следует отметить, что у нас в организации выработаны принципы взаимодействия, отвечающие интересам всех государств. Наша организация продвигает многосторонность и инклюзивность благодаря своему основополагающему принципу консенсуса. Казахстан, как председатель, призвал всех членов нашей организации наилучшим образом использовать СВМДА для преодоления разногласий посредством открытого и конструктивного диалога с акцентом на то, что нас объединяет, а не на том, что нас разъединяет, во имя мира, безопасности, стабильности и процветания в Азии.

Формат СВМДА очень важен для более широкого азиатского региона и всего мира, поскольку он предоставляет всем 28 государствам-членам платформу для обсуждения и принятия мер в соответствии с тем, о чем все мы, совместно и на инклюзивной основе, можем и должны говорить и действовать.

В то же время хотел бы обратить внимание на то, что СВМДА использует уникальный «азиатский подход» – акцентирование внимания на том, что объединяет народы через политическое, экономическое, историческое и культурное многообразие, которое является нашим достоянием. Встреча способствует взаимодействию на всем континенте, в том числе укреплению экономических, технологических, человеческих, культурных и других связей между азиатскими странами.