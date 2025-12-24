Свыше трети молодых специалистов в 2025 году трудоустроены в сельские медорганизации

Как говорится в сообщении, одним из основных факторов притока специалистов стало внедрение комплекса государственных мер стимулирования, направленных на поддержку молодых врачей и специалистов по остродефицитным направлениям. Программы предусматривают жилищную, финансовую, образовательную и социальную поддержку.

По итогам принятых мер произошло сокращение дефицита:

врачей на 20%,

среднего медицинского персонала на 7%,

врачей в сельской местности на 16%.

Медицинским работникам, приступившим к работе в сельской местности, предоставляются:

подъемные пособия;

кредиты на жилье с минимальной процентной ставкой;

доплаты к заработной плате;

иные меры социальной поддержки.

Наиболее эффективными инструментами признаны социальная поддержка врачей дефицитных специальностей, предоставление жилья и 25-процентная надбавка к заработной плате для сельских специалистов.

За 10 месяцев текущего года выплаты в размере не менее 100 МЗП или 8,5 млн тенге получили 298 врачей, прибывших для работы в сельские населенные пункты (в 2024 году — 254 специалиста), 596 медицинских работников обеспечены жильем.

Ранее мы писали о том, как Минздрав Казахстана будет решать проблемы фельдшеров.