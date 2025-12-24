Свыше трети молодых специалистов в 2025 году трудоустроены в сельские медорганизации
В 2025 году 34% из 10,5 тысячи выпускников медицинских вузов направлены на трудоустройство в сельские медицинские организации, что почти вдвое больше, чем годом ранее, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Как говорится в сообщении, одним из основных факторов притока специалистов стало внедрение комплекса государственных мер стимулирования, направленных на поддержку молодых врачей и специалистов по остродефицитным направлениям. Программы предусматривают жилищную, финансовую, образовательную и социальную поддержку.
По итогам принятых мер произошло сокращение дефицита:
- врачей на 20%,
- среднего медицинского персонала на 7%,
- врачей в сельской местности на 16%.
Медицинским работникам, приступившим к работе в сельской местности, предоставляются:
- подъемные пособия;
- кредиты на жилье с минимальной процентной ставкой;
- доплаты к заработной плате;
- иные меры социальной поддержки.
Наиболее эффективными инструментами признаны социальная поддержка врачей дефицитных специальностей, предоставление жилья и 25-процентная надбавка к заработной плате для сельских специалистов.
За 10 месяцев текущего года выплаты в размере не менее 100 МЗП или 8,5 млн тенге получили 298 врачей, прибывших для работы в сельские населенные пункты (в 2024 году — 254 специалиста), 596 медицинских работников обеспечены жильем.
Ранее мы писали о том, как Минздрав Казахстана будет решать проблемы фельдшеров.