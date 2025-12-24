РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:44, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше трети молодых специалистов в 2025 году трудоустроены в сельские медорганизации

    В 2025 году 34% из 10,5 тысячи выпускников медицинских вузов направлены на трудоустройство в сельские медицинские организации, что почти вдвое больше, чем годом ранее, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения. 

    Фото: Минздрав

    Как говорится в сообщении, одним из основных факторов притока специалистов стало внедрение комплекса государственных мер стимулирования, направленных на поддержку молодых врачей и специалистов по остродефицитным направлениям. Программы предусматривают жилищную, финансовую, образовательную и социальную поддержку.

    По итогам принятых мер произошло сокращение дефицита:

    • врачей на 20%,
    • среднего медицинского персонала на 7%,
    • врачей в сельской местности на 16%.

    Медицинским работникам, приступившим к работе в сельской местности, предоставляются:

    • подъемные пособия;
    • кредиты на жилье с минимальной процентной ставкой;
    • доплаты к заработной плате;
    • иные меры социальной поддержки.

    Наиболее эффективными инструментами признаны социальная поддержка врачей дефицитных специальностей, предоставление жилья и 25-процентная надбавка к заработной плате для сельских специалистов.

    За 10 месяцев текущего года выплаты в размере не менее 100 МЗП или 8,5 млн тенге получили 298 врачей, прибывших для работы в сельские населенные пункты (в 2024 году — 254 специалиста), 596 медицинских работников обеспечены жильем.

    Ранее мы писали о том, как Минздрав Казахстана будет решать проблемы фельдшеров. 

    Здравоохранение Занятость Медицина Минздрав РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
