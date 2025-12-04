Как Минздрав Казахстана будет решать проблемы фельдшеров

В последнее время случаются различные происшествия с фельдшерами, что вызвало беспокойство в обществе, а также раскрыло существование ряда проблем у этой категории медработников.

— Главный принцип Министерства — повышение качества медицинской помощи, оказываемой населению. Для выполнения этой работы необходимы, в первую очередь, медицинские работники. Затем должно быть достаточно зданий и оборудования. Доступность медицинской помощи обеспечивают наши сотрудники. Поэтому их поддержка — одно из приоритетных направлений, — говорит Асель Кыдыралиева.

Представитель Минздрава сообщила, что обращения медицинских работников всесторонне рассматриваются, проводится соответствующая работа.

— Мы выслушали все, что говорилось в социальных сетях. В первую очередь, говорилось о зарплате. Второе — о том, что совершается много нападений на медицинских работников. Такие случаи часто происходят и приемных отделениях больниц. В настоящее время в Министерстве активно обсуждается вопрос о повышении зарплаты медицинским специалистам, работающим в службе «скорой помощи» и занимающимся инфекционными заболеваниями. Но это не может быть сделано за один день решением одного министерства. Это процесс, требующий определенного времени. Теперь рассматриваются возможности бюджета, и какие механизмы имеются в рамках законодательства, — сказала спикер.

В настоящее время реализуется пилотный проект по обеспечению безопасности работников «скорой помощи».

— У сотрудников полиции есть видеожетоны. Мы хотим использовать этот опыт для медицинских работников. Сейчас реализуется пилотный проект в Алматинской области и в Астане. Это даст возможность все с начала до конца снять на видео, поможет защищаться, использовать в качестве доказательства и повышать качество медицинской помощи. Если проект окажется эффективным, местные исполнительные органы в каждом регионе будут искать источники финансирования. Но этот вопрос еще не решен. Потому что все, прежде всего, упирается в деньги, — говорит официальный представитель Минздрава.

