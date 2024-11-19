Свыше тысячи километров железной дороги построят в Казахстане до 2027 года

По его словам, Казахстан ожидает значительное увеличение объемов перевозок в ближайшие годы. По прогнозам, объем экспортных железнодорожных перевозок возрастет до 130 млн тонн, автомобильного транзита – в 6 раз.

Сегодня в стране функционируют 13 международных транспортных коридоров, включая 5 железнодорожных и 8 автомобильных. Принимаются меры по устранению «узких» инфраструктурных мест. В том числе прорабатываются новые маршруты доставки, внедряются цифровые решения для ускоренного прохождения грузов. Положительная динамика перевозок наблюдается по маршруту ТМТМ, а также транспортному коридору «Север-Юг». К 2030 году ожидается увеличение его пропускной способности до 20 млн тонн.

Кроме того, до 2027 года в Казахстане построят 1,3 тыс. км железной дороги. Как сообщил вице-министр транспорта, уже начато строительство проектов, которые позволят увеличить пропускную способность станции Достык до 35 млн тонн в год, сократить время прохождения грузов через станцию Алматы, разгрузить станцию Сарыагаш и увеличить пропускную мощность в направлении Китая до 20 млн тонн.

- В целях обеспечения бесперебойных перевозок и увеличения мощности магистральных железных дорог в рамках поручения Главы государства до 2029 года планируется провести ремонт на 11 тыс. км железнодорожных участков, выполнен ремонт более 2,8 тыс. км пути. Принимаются меры по наращиванию грузоперевозок через морской порт Курык. Планируется запуск зернового терминала. С компанией Abu Dhabi Ports (ОАЭ) ведется реализация проекта по созданию многофункционального морского терминала «Саржа». В результате пропускная способность портов Казахстана увеличится до 30 млн тонн в год, — сообщил вице-министр.

Также до 2027 года планируется обновить 12 тыс. км автодорог, из которых 7 тыс. км будут завершены в 2024 году, включая реконструкцию четырех основных автокоридоров.

В планах профильного ведомства модернизация пунктов пропуска. До 2029 года планируется поэтапная модернизация 36 объектов, в 2025 году начнется обновление шести пунктов.