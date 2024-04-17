Свыше шести тысяч тонн устаревших пестицидов утилизируют в Казахстане

В Казахстане в прошлом году в ходе национальной инвентаризации было выявлено более шести тысяч тонн устаревших пестицидов – препаратов, использующихся для защиты сельскохозяйственных растений от насекомых, сорняков, плесени и прочих вредителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В странах Центральной Азии почва во многих сельскохозяйственных районах загрязнена СОЗ и пестицидами, что создает экологические и экономические риски. В Казахстане вплоть до 1990-х годов пестициды широко применялись практически на всей площади сельскохозяйственных земель страны. Кроме того, значительные участки были загрязнены отходами пестицидов.

Чтобы определить запасы устаревших препаратов, в прошлом году Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) совместно с Минэкологии была проведена детальная национальная инвентаризация. Об этом в ходе международной конференции по технологиям био- и фиторемедиации загрязненной сельскохозяйственной почвы в Алматы сообщила руководитель департамента управления отходами Минэкологии Асель Касенова.

- Более шести тысяч тонн пестицидов обнаружено в ходе национальной инвентиризации. В ближайшее время будет подготовлен аналитический отчет в разрезе регионов, где, в каких регионах, в каком количестве. Сейчас проводится идентификация пестицидов, лабораторный анализ по определению их качественного состава, - сказала она.

Она отметила, что пестициды используются для защиты сельскохозяйственных растений от насекомых, сорняков, плесени и прочих вредителей. В Казахстан препараты ввозятся в большом объеме из России, Китая, европейских стран.

- Пестициды - это флоры органических соединений, они имеют опасный состав. В случае если у них истекает срок годности, то они не употребляются. Также если эти препараты хранятся в ненадлежащем виде, например, в разорванном виде, либо канистры пролиты, то они наносят урон окружающей среде, а в последующем здоровью человека, - добавила Асель Касенова.

Проектный менеджер проекта ФАО по управлению пестицидами Салтанат Баешова добавила, что в Казахстане используются особо опасные пестициды.

- В странах-участницах проекта, в том числе Казахстане, мы не учитываем при регистрации многие факторы, которые учитываются в других развитых странах. И как оказалось, что в списке зарегистрированных, используемых и даже субсидируемых пестицидов у нас оказались особо опасные пестициды. Для того, чтобы предлагать, продвигать безопасные альтернативы мы проводим работы по поиску безопасных альтернатив, чтобы фермерам предлагать именно доступные на рынке пестициды. В прошлом году мы провели испытания в яблоневых садах, на капусте, томате. Результаты показали, что использование пестицидов можно свести к минимуму, снизить их до 70% используя различные биологические методы защиты, - сказала она.

Салтанат Баешова заметила, что наличие устаревших и непригодных к использованию пестицидов и их химическая идентификация - одна из острых проблем в сельском хозяйстве Казахстана.

- Сегодняшняя конференция очень актуальная, так как эту проблему нам надо решать. Поскольку все это загрязнение переходит в нашу сельскохозяйственную продукцию, в мясо, молоко, - отметила она.

Конференция организована Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), Министерством экологии и природных ресурсов в рамках совместного проекта «Управление жизненным циклом пестицидов и ликвидация СОЗ-пестицидов в странах Центральной Азии и Турции». Во встрече участвуют эксперты из разных стран, международные консультанты ФАО, ученые исследовательских институтов, представители профильных государственных органов и гражданского сообщества.

На повестке встречи - вопрос создания рабочей группы стран ЦА, продвигающей решения по восстановлению сельскохозяйственных почв в регионе, а также выработка рекомендаций по дальнейшему развитию и расширению масштабов био-/фиторемедиации и других экологичных решений.

Стоит отметить, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в январе 2024 года во время встречи в Риме с гендиректором ФАО Цюй Дунъюем предложил создать в Казахстане субрегиональное отделение ФАО для Центральной Азии. Глава государства отметил важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса, подчеркнув, что республика стремится внести свой вклад в решение этой проблемы, поскольку находится в десятке крупных производителей зерна и муки.

В 2021 году Казахстан присоединился к инициативе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по повышению качества управления жизненным циклом пестицидов и ликвидации стойких органических загрязнителей, реализуемой в странах Центральной Азии и Турции. Проект будет содействовать сокращению использования традиционных химических пестицидов, в том числе путем стимулирования фермеров к применению альтернативных менее опасных пестицидов.