РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:08, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Свыше четырех тысяч экологических нарушений выявили в Карагандинской области за месяц

    Санитарное состояние территорий в ряде населенных пунктов региона по-прежнему вызывает вопросы. Проверки показали, что нарушения фиксируются как со стороны жителей, так и со стороны ответственных организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Свыше четырех тысяч экологических нарушений выявили в Карагандинской области за месяц
    Кадр из видео

    В январе 2026 года в Карагандинской области зарегистрировано свыше 4 тысяч экологических правонарушений. Об этом сообщили в департаменте полиции региона по итогам проведенных рейдовых мероприятий.

    По информации заместителя начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрата Каирова, в ходе проверок основное внимание уделялось соблюдению требований по вывозу мусора и содержанию территорий в зимний период.

    За несвоевременный вывоз отходов и нарушение правил уборки снега к административной ответственности привлечены 32 руководителя организаций. Общая сумма штрафов превысила один миллион тенге. Кроме того, за неудовлетворительное состояние дворовых территорий, подъездов и входных групп наказаны четыре председателя КСК.

    Отдельные меры приняты в отношении фактов несанкционированного сброса мусора. С начала года к ответственности привлечены пять водителей грузового транспорта. В Шахтинске и Сарани два грузовых автомобиля марок Shacman и КамАЗ были помещены на штрафные стоянки до устранения выявленных нарушений и уплаты штрафов.

    В департаменте полиции сообщили, что работа по контролю за соблюдением санитарных норм в регионе продолжается.

    Ранее сообщалось, что карагандинские экологи настаивают на видеонаблюдении в зонах стихийных свалок. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Штрафы Нарушения Экология Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают