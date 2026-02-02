Свыше четырех тысяч экологических нарушений выявили в Карагандинской области за месяц

В январе 2026 года в Карагандинской области зарегистрировано свыше 4 тысяч экологических правонарушений. Об этом сообщили в департаменте полиции региона по итогам проведенных рейдовых мероприятий.

По информации заместителя начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрата Каирова, в ходе проверок основное внимание уделялось соблюдению требований по вывозу мусора и содержанию территорий в зимний период.

За несвоевременный вывоз отходов и нарушение правил уборки снега к административной ответственности привлечены 32 руководителя организаций. Общая сумма штрафов превысила один миллион тенге. Кроме того, за неудовлетворительное состояние дворовых территорий, подъездов и входных групп наказаны четыре председателя КСК.

Отдельные меры приняты в отношении фактов несанкционированного сброса мусора. С начала года к ответственности привлечены пять водителей грузового транспорта. В Шахтинске и Сарани два грузовых автомобиля марок Shacman и КамАЗ были помещены на штрафные стоянки до устранения выявленных нарушений и уплаты штрафов.

В департаменте полиции сообщили, что работа по контролю за соблюдением санитарных норм в регионе продолжается.

Ранее сообщалось, что карагандинские экологи настаивают на видеонаблюдении в зонах стихийных свалок.