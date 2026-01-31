Карагандинские экологи настаивают на видеонаблюдении в зонах стихийных свалок

В Карагандинской области незаконное складирование отходов остается одной из наиболее острых экологических тем. Несмотря на значительные бюджетные расходы, направляемые на очистку территорий, свалки продолжают возникать вновь. Только за прошлый год в регионе ликвидировали около 580 несанкционированных мест накопления мусора, однако устойчивого эффекта это пока не дало.

Один из показательных примеров — крупная свалка в Темиртау, которая растянулась вдоль улиц Аманжолова и Подгорной. На ее ликвидацию из бюджета было направлено порядка 100 миллионов тенге. Как отмечают экологи, подобные очаги часто формируются годами и приобретают статус так называемых «исторических».

Заместитель руководителя департамента экологии Карагандинской области Айман Кулатаева на брифинге в региональной службе коммуникаций подчеркнула, что вывоз таких отходов возможен только после судебного признания их бесхозными.

— Во многих городах и районах существуют так называемые исторические свалки. На протяжении долгого времени проблема остается нерешенной, поскольку для вывоза мусора требуется решение суда. Лишь после этого можно предусмотреть дополнительное финансирование, — пояснила она.

По ее словам, акиматам необходимо провести инвентаризацию подобных участков и системно заняться их устранением. Подобный опыт в регионе уже есть, и эту работу планируется продолжить и в 2026 году.

При этом даже после масштабной очистки территорий жители нередко возвращаются к прежней практике и вновь складируют отходы в привычных местах. Экологи связывают это, в том числе, с нежеланием платить за утилизацию мусора на официальных полигонах.

— Люди выбрасывают отходы, чтобы избежать оплаты за их размещение на санкционированных объектах. Для пресечения подобных случаев необходимо рассмотреть установку дополнительных камер видеонаблюдения в местах, где свалки образуются повторно, — отметила Айман Кулатаева.

Также, по ее мнению, местным исполнительным органам следует составить перечень проблемных участков и увеличить количество рейдов по выявлению нарушений.

Еще одной причиной роста свалок экологи называют нехватку полигонов, отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

— В области сохраняется проблема легализованных свалок твердых бытовых отходов. Сегодня насчитывается 168 полигонов, но только 53 из них имеют официальный статус, — сообщила представитель департамента экологии.

Для системного решения вопроса в регионе разработана дорожная карта совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования. В ее рамках запланировано строительство полигонов с сортировочными линиями в Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Шетском, Осакаровском и Нуринском районах.

Напомним, в Западно-Казахстанской области в 2025 году по данным космического мониторинга выявили 183 места незаконного складирования отходов.