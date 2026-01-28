РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:49, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Четырех замакимов оштрафовали за незаконные свалки в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области в 2025 году по данным космического мониторинга выявили 183 места незаконного складирования отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Свалка в Жетысу
    Фото: пресс-служба прокуратуры области Жетысу.

    Как сообщил руководитель департамента экологии Марат Ермеккалиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, из них 90 мест приходится на Байтерекский район, 35 на Бурлинский, 27 на Теректинский район и 31 на город Уральск.

    По его словам, 154 незаконных свалки, или 85 процентов, уже ликвидированы.

    — По представлению природоохранного прокурора области за несвоевременную ликвидацию незаконных свалок заместители акимов Байтерекского, Бурлинского, Теректинского районов и города Уральска привлечены к ответственности в соответствии с частью 3 статьи 344 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Каждый из них в сокращенном порядке оплатил штраф в размере 50 МРП (196,6 тысячи тенге), — сообщил М. Ермеккалиев.

    По его словам, акимы районов в качестве основной причины несвоевременной ликвидации незаконных свалок называют недостаточное финансирование.

    — Еще одна проблема, вызывающая особую обеспокоенность — проекты строительства полигонов твердых бытовых отходов в селах Чапаев, Казталов и Жалпактал. Эти проекты на протяжении многих лет так и не были реализованы. Технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация по ним разработаны. Общая стоимость не превышает 1 млрд тенге. Однако проекты до сих пор не реализованы. В результате за последние 7 лет на территории области не был введен в эксплуатацию ни один новый полигон ТБО, — добавил М. Ермеккалиев.

