Четырех замакимов оштрафовали за незаконные свалки в ЗКО
В Западно-Казахстанской области в 2025 году по данным космического мониторинга выявили 183 места незаконного складирования отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил руководитель департамента экологии Марат Ермеккалиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, из них 90 мест приходится на Байтерекский район, 35 на Бурлинский, 27 на Теректинский район и 31 на город Уральск.
По его словам, 154 незаконных свалки, или 85 процентов, уже ликвидированы.
— По представлению природоохранного прокурора области за несвоевременную ликвидацию незаконных свалок заместители акимов Байтерекского, Бурлинского, Теректинского районов и города Уральска привлечены к ответственности в соответствии с частью 3 статьи 344 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Каждый из них в сокращенном порядке оплатил штраф в размере 50 МРП (196,6 тысячи тенге), — сообщил М. Ермеккалиев.
По его словам, акимы районов в качестве основной причины несвоевременной ликвидации незаконных свалок называют недостаточное финансирование.
— Еще одна проблема, вызывающая особую обеспокоенность — проекты строительства полигонов твердых бытовых отходов в селах Чапаев, Казталов и Жалпактал. Эти проекты на протяжении многих лет так и не были реализованы. Технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация по ним разработаны. Общая стоимость не превышает 1 млрд тенге. Однако проекты до сих пор не реализованы. В результате за последние 7 лет на территории области не был введен в эксплуатацию ни один новый полигон ТБО, — добавил М. Ермеккалиев.