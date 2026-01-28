Четырех замакимов оштрафовали за незаконные свалки в ЗКО

Как сообщил руководитель департамента экологии Марат Ермеккалиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, из них 90 мест приходится на Байтерекский район, 35 на Бурлинский, 27 на Теректинский район и 31 на город Уральск.

По его словам, 154 незаконных свалки, или 85 процентов, уже ликвидированы.

— По представлению природоохранного прокурора области за несвоевременную ликвидацию незаконных свалок заместители акимов Байтерекского, Бурлинского, Теректинского районов и города Уральска привлечены к ответственности в соответствии с частью 3 статьи 344 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Каждый из них в сокращенном порядке оплатил штраф в размере 50 МРП (196,6 тысячи тенге), — сообщил М. Ермеккалиев.

По его словам, акимы районов в качестве основной причины несвоевременной ликвидации незаконных свалок называют недостаточное финансирование.