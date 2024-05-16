Свыше 750 га кладбищ, скотомогильников и мусорных полигонов продезинфицировали военные химики на западе Казахстана

Воинские части регионального командования «Юг», принимавшие участие в оказании помощи жителям пострадавших от наводнений регионов, возвращаются в места дислокации. Военные химики РгК «Юг» выполнили задачи по устранению последствий паводков на западе страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК, в Таразе торжественно встретили военнослужащих батальона радиационной, химической и биологической защиты имени Шакира Жексембаева, вернувшихся из западноказахстанского региона. На протяжении трех недель военные химики Тараза проводили там работу по ликвидации последствий паводков.

Фото: Владимир Мартыненко Пресс-служба Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК

Фото: Владимир Мартыненко Пресс-служба Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК

Вернувшихся в пункт постоянной дислокации военнослужащих приветствовал командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Куанышбек Уштаев. Он поблагодарил их за проведенную работу и высокую ответственность при выполнении специфических задач.

- Задачи военных химиков в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, действительно, носили особый характер, - сказала руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова. - Они обеззараживали территорию в местах, где имелся риск обострения эпидемиологической ситуации. Ведь в результате паводков затопленными оказались не только дома и подворья, но также кладбища и места давних захоронений животных, погибших от сибирской язвы. Кроме того, от наводнения погибло много скота, и военнослужащим пришлось обрабатывать места массового падежа скота.

Батальон радиационной, химической и биологической защиты провел дезинфекцию в Актобе, Уральске, а также в нескольких десятках населенных пунктов западного Казахстана. Дезинфекционной работой охвачена территория общей площадью свыше 750 гектаров. Септиком было обработано 12 скотомогильников, четыре кладбища, шесть сибиреязвенных захоронений, три места массового падежа скота и мусорный полигон, отметила спикер.

- Застой воды на многих участках, в том числе, на кладбищах и скотомогильниках, мог создать опасность заражения местности. Проведением дезинфекции мы обеспечивали биологическую защиту, что является одним из предназначений нашего подразделения. Работали наши военнослужащие в специальном снаряжении, применяя авторазливочные станции АРС-14, которые мы привезли с собой. Работали практически без выходных и праздников. Этого требовала сложившаяся ситуация, - прокомментировал командир отдельного батальона радиационной химической и биологической защиты майор Дмитрий Ефимов.

Фото: Владимир Мартыненко Пресс-служба Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК

Фото: Владимир Мартыненко Пресс-служба Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК

После проведения дезинфекции объектов и участков местности в Актобе, батальон в полном составе из пятидесяти военнослужащих и семнадцати спецмашин переместился в город Уральск. Одна часть техники была перевезена железнодорожным транспортом, другая пошла своим ходом. По пути движения военные химики провели дезинфекцию участков сельской местности.

Командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Куанышбек Уштаев отметил, что батальон радиационной химической и биологической защиты РгК «Юг» внес весомый вклад в скорейшую ликвидацию последствий паводков. Каждому военнослужащему была вручена грамота. А командиру взвода старшему сержанту Галымжану Акбопееву, у которого подошел срок присвоения первого офицерского звания лейтенант, были вручены долгожданные погоны. После возвращения домой и короткого отдыха военнослужащие приступят к повседневной жизни и службе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, воинские части регионального командования «Юг» участвуют в оказания помощи жителям пострадавших от наводнений регионов. Из Тараза в Актобе по просьбе акимата был направлен батальон радиационной химической и биологической защиты имени Шакира Жексембаева - 17 единиц военной техники и 50 военнослужащих.

Ранее сводный отряд военнослужащих 5-й механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы в составе 300-т человек личного состава был направлен в Атырау для помощи пострадавшим от наводнения. Всего от войск РгК «Юг» на борьбу со стихией было направлено более тысячи военнослужащих из бригад Таразского, Шымкентского и Гвардейского гарнизонов, а также свыше шестидесяти единиц военной техники.