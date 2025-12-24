Свыше 721 млн тенге вернули потребителям Алматы в этом году

По данным заместителя руководителя департамента Нурлана Абдиева, в итоге потребителям вернули более 721,7 млн тенге.

Одним из ключевых направлений работы является защита прав потребителей, государственный контроль в сфере торговли, а также консультирование и правовое просвещение населения.

В 2025 году в Алматы наложено около 300 административных взысканий. Наиболее распространенные нарушения связаны с отказом в обмене или возврате товара, несоблюдением сроков ответа на претензии потребителей, а также превышением установленной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Основной поток обращений поступает в сфере розничной и электронной торговли. По вопросам жилищно-коммунальных услуг департамент ведет системную работу совместно с местными исполнительными органами города. В сферах образования, медицинских услуг и общественного питания обращения чаще всего связаны с введением потребителей в заблуждение относительно качества товаров и услуг, в связи с чем работа проводится во взаимодействии с органами внутренних дел.

Фото: РСК Алматы

Отдельное внимание уделяется мониторингу ценообразования на социально значимые продовольственные товары.

— В 2025 году в Алматы проведено 24 заседания комиссии по расследованию посреднических схем, по итогам которых выявлено и устранено 523 факта нарушений, составлено 485 административных протоколов, что позволило снизить конечную стоимость продукции для населения, — отметил Нурлан Абдиев на брифинге региональной службы коммуникаций города.

По его словам, результаты работы свидетельствуют как о росте правовой грамотности алматинцев, так и о необходимости дальнейшего усиления контроля за недобросовестной предпринимательской деятельностью.

