Свыше 700 млн тенге вернули пострадавшим от киберпреступлений в Алматы

По данным начальника департамента полиции Алматы Айдына Кабдулдинова, в минувшем году зарегистрировано более 2 тысяч интернет-мошенничеств.

В целях усиления работы по поручению Главы государства создано специализированное подразделение по противодействию киберпреступности. Айдын Кабдулдинов отметил, что сотрудники подразделения постоянно повышают квалификацию, осваивают современные цифровые инструменты и работают на опережение, выявляя новые схемы мошенничества.

По его словам, киберпреступность зачастую носит транснациональный характер, поэтому выстраивается взаимодействие не только с государственными органами, но и с международными партнерами. Также ведется взаимодействие с банками второго уровня, что позволяет своевременно выявлять подозрительные операции, блокировать счета и предотвращать хищения денежных средств.

В результате подразделением раскрыто более 300 уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи: ликвидирован мошеннический call-центр, действовавший в офисе.

Заблокировано свыше 17 тысяч интернет-ресурсов, использовавшихся для мошенничества.

— Особое внимание мы уделяем профилактике. Проводим разъяснительную работу с населением, особенно с пожилыми гражданами, чтобы предупредить их о распространенных схемах обмана. С сентября 2025 года введена уголовная ответственность за дропперство — передачу банковских карт третьим лицам. Уже установлены сотни таких фактов. Важно понимать, что участие в подобных схемах влечет серьезную ответственность, вплоть до лишения свободы, — отметил Айдын Кабдулдинов.

Принятые меры позволили предотвратить 185 попыток перевода денежных средств мошенникам. Задержаны курьеры, у которых изъяты крупные суммы.

Также в прошлом году полиция Алматы добилась возврата 702 миллионов тенге для возмещения ущерба, причиненного гражданам.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейк с изображением официального представителя, а также фейковый сайт Агентства.