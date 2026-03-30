    14:10, 30 Март 2026 | GMT +5

    Свыше 700 млн тенге вернули пострадавшим от киберпреступлений в Алматы

    Интернет-мошенничество остается одной из наиболее актуальных проблем, за год полиция раскрыла в Алматы более 300 киберпреступлений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Алматы

    По данным начальника департамента полиции Алматы Айдына Кабдулдинова, в минувшем году зарегистрировано более 2 тысяч интернет-мошенничеств.

    В целях усиления работы по поручению Главы государства создано специализированное подразделение по противодействию киберпреступности. Айдын Кабдулдинов отметил, что сотрудники подразделения постоянно повышают квалификацию, осваивают современные цифровые инструменты и работают на опережение, выявляя новые схемы мошенничества.

    По его словам, киберпреступность зачастую носит транснациональный характер, поэтому выстраивается взаимодействие не только с государственными органами, но и с международными партнерами. Также ведется взаимодействие с банками второго уровня, что позволяет своевременно выявлять подозрительные операции, блокировать счета и предотвращать хищения денежных средств.

    В результате подразделением раскрыто более 300 уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи: ликвидирован мошеннический call-центр, действовавший в офисе. 

    Заблокировано свыше 17 тысяч интернет-ресурсов, использовавшихся для мошенничества.

    — Особое внимание мы уделяем профилактике. Проводим разъяснительную работу с населением, особенно с пожилыми гражданами, чтобы предупредить их о распространенных схемах обмана. С сентября 2025 года введена уголовная ответственность за дропперство — передачу банковских карт третьим лицам. Уже установлены сотни таких фактов. Важно понимать, что участие в подобных схемах влечет серьезную ответственность, вплоть до лишения свободы, — отметил Айдын Кабдулдинов.

    Принятые меры позволили предотвратить 185 попыток перевода денежных средств мошенникам. Задержаны курьеры, у которых изъяты крупные суммы.

    Также в прошлом году полиция Алматы добилась возврата 702 миллионов тенге для возмещения ущерба, причиненного гражданам.

    Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейк с изображением официального представителя, а также фейковый сайт Агентства.

    Теги:
    МВД РК Полиция Интернет-мошенничество Алматы
    Камшат Абдирайым
