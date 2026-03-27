Казахстанцев остерегают от нового обмана: мошенники используют дипфейк с сотрудником АФМ

В распространяемых видеороликах от имени представителя Агентства по финансовому мониторингу рассказывается история якобы пострадавшего инвестора. По сценарию, после вложения средств ему демонстрируют рост доходности, однако при попытке вывести деньги требуют оплату комиссий, налогов и «проверок».

После нескольких переводов доступ к средствам так и не предоставляется.



Далее утверждается, что часть денег удалось вернуть через банк и регуляторов, после чего зрителям предлагают обратиться за помощью. Кнопка «Подробнее» ведет в чат с так называемым «народным юристом», где имитируется переписка о возврате средств.

Кроме того, мошенники создают фейковые страницы АФМ, где размещается информация о «возврате средств пострадавшим». Перейдя по ссылке, пользователям предлагается пройти опрос (например, ответить на вопрос «как давно вы потеряли свои деньги?» с вариантами ответов). После этого открывается форма, в которой необходимо указать персональные данные — имя, фамилию, номер телефона и электронную почту, а затем нажать кнопку «начать процесс возврата средств».

— Обращаем внимание, что все подобные сайты, опросы и формы являются мошеннической схемой, направленной на сбор персональных данных и завладение денежными средствами граждан. Для проверки достоверности информации рекомендуем обращаться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания. Просим граждан проявлять бдительность, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников, — заключили в АФМ.

В Агентстве по финмониторингу просят граждан обращаться с вопросами по короткому номеру: 1458.

В каких случаях создателям дипфейков может грозить уголовное наказание, ранее объяснили в МВД РК. Напомним, после принятия закона «Об искусственном интеллекте» в Казахстане планируют ввести ответственность за создание и распространение дипфейков.