Свыше 6,6 млн вызовов обслужила скорая помощь в Казахстане с начала года

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вызовов снизилось на 0,1%. Вызовы по первой категории срочности составили свыше 356 тысяч с увеличением прошлогоднего показателя на 0,5%, вызовы по 2 категории выросли на 1,8% и составили более 2,1 млн. Доля вызовов 3 категории срочности осталась на прежнем уровне и составила в отчетном периоде чуть более 1,9 млн, — говорится в сообщении.

При этом снизилась доля обращений по 4 категории — тех, что не требуют экстренного реагирования, однако изменилась структура их обслуживания. В текущем году число вызовов 4 категории срочности мобильных бригад при поликлиниках составило 1, 08 млн, это меньше на 23,2% прошлогоднего показателя. Вместе с тем, бригады станций скорой помощи обслужили 1 183 590 вызовов по 4 категории срочности. Вызовы четвертого уровня сложности осуществляют мобильные бригады при организациях ПМСП в будние дни, с 8 до 20 часов, во время функционирования поликлиник, в остальное время выезды по таким вызовам выполняют бригады станций скорой медицинской помощи.

— Служба скорой помощи по республике представлена 20 самостоятельными станциями, 96 городскими подстанциями и 212 районными отделениями. В их составе функционируют 1 618 выездных бригад, из которых 258 (16%) являются специализированными врачебными и 1 360 (84%) — фельдшерскими. В городских отделениях работают 999 бригад, в районных — 619. Для обслуживания вызовов 4 категории срочности дополнительно задействованы 580 бригад мобильных бригад при организациях ПМСП (поликлиники), — отмечают в Минздраве.

