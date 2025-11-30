РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:20, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Национальную систему контроля качества лучевой терапии создадут в Казахстане

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила создать рабочую группу по оценке оборудования, его использования и обеспеченности кадрами в каждом онкологическом центре страны, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

    лучевая терапия
    Фото: Минздрав РК

    — На основании аудита до 1 марта 2026 года предстоит разработать единую национальную систему контроля качества лучевой терапии; разработать целевую программу подготовки специалистов радиологической службы, а также направить резидентов-онкологов в регионы с наибольшим кадровым дефицитом, — отметила глава ведомства на заседании коллегии ведомства.

    Регионам рекомендовано предусмотреть дополнительное финансирование подготовки радиологов, также продолжить повышение квалификации врачей по направлениям ядерной медицины, патоморфологии и интервенционной онкологии.

    Вместе с тем, планируется расширить сеть коек паллиативной помощи и обеспечить доступность этой услуги всем нуждающимся пациентам.

    Кроме того, онкоцентры страны должны завершить оснащение экспертных эндоскопических центров и расширить применение малоинвазивных технологий.

    На коллегии было также поручено завершить интеграцию медицинских информационных систем с обновленными регистрами диспансерных и стационарных больных.

    Как ранее сообщалось, в результате системной работы по совершенствованию лекарственного обеспечения в онкологии стоимость ряда противоопухолевых препаратов удалось снизить более чем на 40%.

    Здравоохранение Акмарал Альназарова Онкология Минздрав РК
