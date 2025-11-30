Национальную систему контроля качества лучевой терапии создадут в Казахстане
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила создать рабочую группу по оценке оборудования, его использования и обеспеченности кадрами в каждом онкологическом центре страны, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу ведомства.
— На основании аудита до 1 марта 2026 года предстоит разработать единую национальную систему контроля качества лучевой терапии; разработать целевую программу подготовки специалистов радиологической службы, а также направить резидентов-онкологов в регионы с наибольшим кадровым дефицитом, — отметила глава ведомства на заседании коллегии ведомства.
Регионам рекомендовано предусмотреть дополнительное финансирование подготовки радиологов, также продолжить повышение квалификации врачей по направлениям ядерной медицины, патоморфологии и интервенционной онкологии.
Вместе с тем, планируется расширить сеть коек паллиативной помощи и обеспечить доступность этой услуги всем нуждающимся пациентам.
Кроме того, онкоцентры страны должны завершить оснащение экспертных эндоскопических центров и расширить применение малоинвазивных технологий.
На коллегии было также поручено завершить интеграцию медицинских информационных систем с обновленными регистрами диспансерных и стационарных больных.
Как ранее сообщалось, в результате системной работы по совершенствованию лекарственного обеспечения в онкологии стоимость ряда противоопухолевых препаратов удалось снизить более чем на 40%.