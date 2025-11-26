РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:00, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стоимость ряда онкопрепаратов снизили на 40% в Казахстане

    В результате системной работы по совершенствованию лекарственного обеспечения в онкологии стоимость ряда противоопухолевых препаратов удалось снизить более чем на 40%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК. 

    Фото: Pexels

    Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения председатель правления Казахского научного института онкологии и радиологии Ербол Бекмухамбетов.

    В сообщении говорится, что это позволило увеличить объемы закупа лекарств без дополнительного финансирования, обеспечить рост количества пролеченных пациентов при тех же бюджетных лимитах.  Также это помогло укрепить устойчивость системы и снизить риски дефицита жизненно важных препаратов.

    Кроме того, ведомством проведена ревизия применяемых лекарств для лечения онкобольных. В частности, шесть устаревших и клинически неэффективных препаратов исключены из обеспечения. Еще четыре современных таргетных препарата включены, что расширяет возможности качественного и персонализированного лечения.

    Всего 15 таблетированных препаратов переведены на возмещение с нулевой стоимостью клинико-затратных групп, что снимает финансовую нагрузку со стационаров и делает лечение более удобным и доступным для пациентов.

    Подводя итоги заседания, министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила до 10 декабря пересчитать тарифы на онкопомощь с учетом пересмотренной базовой ставки.

    Отдельно поручено перейти к закупу противоопухолевых таргетных препаратов по фармакологическим группам и АТХ — до 1 апреля 2026 года.

    Ранее Минздрав сообщил о том, что закуп лекарств и медизделий на 2026 год увеличен на 7,2%. 

