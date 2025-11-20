Минздрав Казахстана закупит больше лекарств для населения в 2026 году

— Для обеспечения граждан страны бесплатными лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и ОСМС на 2026 год общая потребность составляет свыше 567 млрд тенге. В рамках закупочной кампании «СК-Фармация» закупает более 2000 наименований лекарственных средств и медицинских изделий — на 7,2% больше, чем в 2025 году, — говорится в сообщении.

Свыше 400 наименований медикаментов в следующем году будут приобретены напрямую, без участия посредников, что также превышает показатели прошлого года — в 2,7 раза.

— Такая динамика стала результатом внедрения новых механизмов закупа, закрепленных в обновленных Правилах, утвержденных приказом Министра здравоохранения № 110. Основной акцент сделан на запрос ценовых предложений напрямую у заводов-производителей, что позволяет снизить закупочные цены, повысить прозрачность и усилить контроль за формированием стоимости.



Закуп также как и раньше осуществляется через международные организации — ПРООН, ЮНИСЕФ и СТОП ТБ. Количество позиций, закупаемых через международные институты, увеличено на 87% (с 23 до 43). Такой механизм обеспечивает значительную экономию за счет конкурентных мировых цен, а высвобожденные средства будут направлены на дополнительное лекарственное обеспечение пациентов, — подчеркивают в ведомстве.

Поставка закупленных лекарственных средств и медизделий на склады Единого дистрибьютора планируется в декабре текущего года. Доставка в медицинские организации начнется с января 2026 года.



Закуп лекарственных средств осуществляется на основании заявок медицинских организаций, которые определяют потребность по наименованиям, дозировкам и графикам поставок. Для повышения эффективности расходования государственных средств Единый дистрибьютор усиливает ориентацию на прямые закупки, исключая цепочки посредников.

— Единый дистрибьютор планирует расширять долю прямых закупок и переходить к системе долгосрочных договоров с производителями. Это обеспечит стабильность цен, предсказуемость поставок и устойчивость логистики на долгосрочную перспективу.



В целях своевременного лекарственного обеспечения населения «СК-Фармация» начнет закупочную кампанию на 2027 год уже в мае 2026 года, что позволит обеспечить достаточные запасы и повысить устойчивость системы лекарственного обеспечения, — сообщили в Минздраве Казахстана.

Ранее Минздрав объяснил дефицит отдельных противовирусных в аптеках Астаны.