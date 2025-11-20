РУ
    10:06, 20 Ноябрь 2025

    Минздрав Казахстана закупит больше лекарств для населения в 2026 году

    Закуп лекарств и медизделий на 2026 год увеличен на 7,2%, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав РК. 

    Как определить поддельные лекарства
    Фото: pixabay.com.

    — Для обеспечения граждан страны бесплатными лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и ОСМС на 2026 год общая потребность составляет свыше 567 млрд тенге. В рамках закупочной кампании «СК-Фармация» закупает более 2000 наименований лекарственных средств и медицинских изделий — на 7,2% больше, чем в 2025 году, — говорится в сообщении.

    Свыше 400 наименований медикаментов в следующем году будут приобретены напрямую, без участия посредников, что также превышает показатели прошлого года — в 2,7 раза.

    — Такая динамика стала результатом внедрения новых механизмов закупа, закрепленных в обновленных Правилах, утвержденных приказом Министра здравоохранения № 110. Основной акцент сделан на запрос ценовых предложений напрямую у заводов-производителей, что позволяет снизить закупочные цены, повысить прозрачность и усилить контроль за формированием стоимости.

    Закуп также как и раньше осуществляется через международные организации — ПРООН, ЮНИСЕФ и СТОП ТБ. Количество позиций, закупаемых через международные институты, увеличено на 87% (с 23 до 43). Такой механизм обеспечивает значительную экономию за счет конкурентных мировых цен, а высвобожденные средства будут направлены на дополнительное лекарственное обеспечение пациентов, — подчеркивают в ведомстве.

    Поставка закупленных лекарственных средств и медизделий на склады Единого дистрибьютора планируется в декабре текущего года. Доставка в медицинские организации начнется с января 2026 года.

    Закуп лекарственных средств осуществляется на основании заявок медицинских организаций, которые определяют потребность по наименованиям, дозировкам и графикам поставок. Для повышения эффективности расходования государственных средств Единый дистрибьютор усиливает ориентацию на прямые закупки, исключая цепочки посредников.

    — Единый дистрибьютор планирует расширять долю прямых закупок и переходить к системе долгосрочных договоров с производителями. Это обеспечит стабильность цен, предсказуемость поставок и устойчивость логистики на долгосрочную перспективу. 

    В целях своевременного лекарственного обеспечения населения «СК-Фармация» начнет закупочную кампанию на 2027 год уже в мае 2026 года, что позволит обеспечить достаточные запасы и повысить устойчивость системы лекарственного обеспечения, — сообщили в Минздраве Казахстана.

    Ранее Минздрав объяснил дефицит отдельных противовирусных в аптеках Астаны. 

    Здравоохранение Казахстанцы Лекарства Минздрав РК
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
