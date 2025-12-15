Свыше 600 автомобилей вывели с опасных трасс Карагандинской области

В связи с гололедом на автодорогах республиканского значения в Карагандинской области временно ограничили движение транспорта. На направлениях Караганда — Балхаш и Балхаш — Караганда из-за сложных погодных условий на трассе скопилось свыше 600 автомобилей.

Для обеспечения безопасности водителей и пассажиров были задействованы силы батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области и территориальных подразделений. Полицейские организовали поэтапное сопровождение транспорта и вывели машины с наиболее опасных участков дороги.

Как сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Кайыров, личный состав полиции в этот период нес службу в усиленном режиме с акцентом на дорожную безопасность.

— Наша приоритетная задача — сохранить жизни и здоровье граждан и не допустить чрезвычайных ситуаций на автодорогах. Для этого принимается весь необходимый комплекс мер, — подчеркнул он.

В период действия ограничений отдельные граждане высказывали недовольство, однако полицейские разъясняли, что запрет на движение вводится исключительно в целях безопасности.

— Несмотря на официальные ограничения, были зафиксированы попытки выезда на закрытые участки трасс. Такие действия создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, — отметил Жаскайрат Кайыров.

За выходные дни за выезд на закрытую трассу к административной ответственности привлекли четырех водителей.

В департаменте полиции подчеркивают, что позиция по данному вопросу остается принципиальной: любые попытки игнорировать ограничения будут пресекаться, а нарушители — привлекаться к строгой административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах страны введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.