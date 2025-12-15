РУ
    17:40, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше 600 автомобилей вывели с опасных трасс Карагандинской области

    Резкое ухудшение погоды на трассах Карагандинской области привело к затору на трассах Карагандинской области, однако оперативные действия полиции позволили избежать ЧП. Более 600 автомобилей были выведены с опасных участков дорог в безопасном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    заторы на трассах
    Кадр из видео пресс-службы ДП Карагандинской области

    В связи с гололедом на автодорогах республиканского значения в Карагандинской области временно ограничили движение транспорта. На направлениях Караганда — Балхаш и Балхаш — Караганда из-за сложных погодных условий на трассе скопилось свыше 600 автомобилей.

    Для обеспечения безопасности водителей и пассажиров были задействованы силы батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области и территориальных подразделений. Полицейские организовали поэтапное сопровождение транспорта и вывели машины с наиболее опасных участков дороги.

    Как сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Кайыров, личный состав полиции в этот период нес службу в усиленном режиме с акцентом на дорожную безопасность.

    — Наша приоритетная задача — сохранить жизни и здоровье граждан и не допустить чрезвычайных ситуаций на автодорогах. Для этого принимается весь необходимый комплекс мер, — подчеркнул он.

    В период действия ограничений отдельные граждане высказывали недовольство, однако полицейские разъясняли, что запрет на движение вводится исключительно в целях безопасности.

    — Несмотря на официальные ограничения, были зафиксированы попытки выезда на закрытые участки трасс. Такие действия создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, — отметил Жаскайрат Кайыров.

    За выходные дни за выезд на закрытую трассу к административной ответственности привлекли четырех водителей.

    В департаменте полиции подчеркивают, что позиция по данному вопросу остается принципиальной: любые попытки игнорировать ограничения будут пресекаться, а нарушители — привлекаться к строгой административной ответственности.

    Ранее сообщалось, что в нескольких регионах страны введено ограничение движения для всех видов автотранспорта. 

