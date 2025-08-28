РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:55, 28 Август 2025 | GMT +5

    Свыше 6 тысяч казахстанских студентов размещены в хостелах

    В Министерстве науки и высшего образования РК прокомментировали ситуацию с обеспечением студентов местами для проживания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    хостел, общежитие
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    - Вопрос по обеспечению студентов местами в общежитиях остается актуальным, особенно в Алматы. На сегодняшний день, как и прогнозировалось, дефицит составляет около 8 тысяч мест. Но это не значит, что студенты остаются на улице. Они будут обеспечены местами в арендованных хостелах и гостиницах. Согласно статистике, собранной вчера, 6160 человек размещены в хостелах, еще 1027 - в гостиницах. Эти цифры мы также учитываем как дефицит, поскольку проблема не решена полностью, – рассказала и.о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Акерке Абылайхан на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По ее словам, в университетских общежитиях в первую очередь размещаются студенты из социально уязвимых категорий и первокурсники.

    Она также напомнила, что с 2018 года в Казахстане построено более 250 общежитий на 62 тысячи мест в рамках механизма государственно-частного партнерства.

    Ранее представитель Миннауки рассказала, сколько будет стоить проживание студентов в общежитиях в новом учебном году.

    Теги:
    Общежития Вузы Миннауки и высшего образования РК Студенты
    Карина Кущанова
    Автор
