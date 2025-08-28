Свыше 6 тысяч казахстанских студентов размещены в хостелах

- Вопрос по обеспечению студентов местами в общежитиях остается актуальным, особенно в Алматы. На сегодняшний день, как и прогнозировалось, дефицит составляет около 8 тысяч мест. Но это не значит, что студенты остаются на улице. Они будут обеспечены местами в арендованных хостелах и гостиницах. Согласно статистике, собранной вчера, 6160 человек размещены в хостелах, еще 1027 - в гостиницах. Эти цифры мы также учитываем как дефицит, поскольку проблема не решена полностью, – рассказала и.о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Акерке Абылайхан на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, в университетских общежитиях в первую очередь размещаются студенты из социально уязвимых категорий и первокурсники.

Она также напомнила, что с 2018 года в Казахстане построено более 250 общежитий на 62 тысячи мест в рамках механизма государственно-частного партнерства.

Ранее представитель Миннауки рассказала, сколько будет стоить проживание студентов в общежитиях в новом учебном году.