Свыше 5,8 тысячи казахстанских семей получили господдержку после паводков

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство РК ведет работу по оценке и возмещению ущерба гражданам, пострадавшим в результате аномальных паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство.

На сегодня в специально созданные региональные комиссии поступило 13 577 заявлений от жителей Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также областей Абай и Улытау.

Так, единовременную выплату в размере 100 МРП или 369 200 тенге получили 5 803 семьи на общую сумму более 2 млрд тенге.

877 семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на 380 млн тенге. Объем выплат за павший скот уже достиг 38,9 млн тенге.

По состоянию на 18 апреля в пострадавших регионах обследовано 2 602 жилых дома, из них по 1 499 проведена оценка. В результате выявлено, что 794 дома подлежат восстановлению, 701 — полностью разрушен. В настоящее время 197 семьям выплачена компенсация на ремонт жилья на сумму 218,6 млн тенге. 33 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья.

Фото: Правительство РК

Начато строительство домов в Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях.

Соответствующая работа по оценке и возмещению ущерба продолжается. Как подчеркнул Президент РК, всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь со стороны государства.

— Правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача, — сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с эвакуированными жителями Северо-Казахстанской области.

Напомним, ранее был опубликован алгоритм действий для получения возмещения ущерба от паводков.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан запустило сервис в мобильном приложении eGov mobile, предназначенный для приема заявлений о возмещении материального ущерба, причиненного паводками.

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции опубликовало каналы связи для сообщений о фактах коррупции, связанных с возмещением ущерба от паводков.