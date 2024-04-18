Куда обращаться в случаях фактов коррупции, связанных с возмещением ущерба от паводков

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции опубликовал каналы связи для сообщений о фактах коррупции, связанных с возмещением ущерба от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

По всем возможным фактам мошенничества, злоупотребления и вымогательства, а также по другим фактам коррупции связанным с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, просят обращаться на круглосуточные каналы обратной связи единого Call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-бот @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы по следующим контактным номерам: