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    13:00, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Куда обращаться в случаях фактов коррупции, связанных с возмещением ущерба от паводков

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    Фото: Pyxabay.com

    Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции опубликовал каналы связи для сообщений о фактах коррупции, связанных с возмещением ущерба от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    По всем возможным фактам мошенничества, злоупотребления и вымогательства, а также по другим фактам коррупции связанным с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, просят обращаться на круглосуточные каналы обратной связи единого Call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-бот @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы по следующим контактным номерам:

    • г. Астана, тел.: +7 7172 72-66-32, ул.Токпанова 45 
    • г. Алматы, тел.: +7 7272 78-73-00, ул. Жібек жолы 15 
    • г. Шымкент, тел.: +7 7252 98-14-00, ул. Казыбек би 3 
    • Акмолинская область, тел.: +7 7162 29-65-15, ул.Горького 71 
    • Актюбинская область, тел.: +7 7132 56-74-10, ул.Маресьева 93 
    • Алматинская область, тел.: +7 7273 87 97 77, ул.Титова 33а 
    • Атырауская область, тел.: +7 7122 71-75-11, ул. Темирханова 2а 
    • Карагандинская область, тел.: +7 7212 91-36-80, ул.Алиханова 12 
    • Костанайская область, тел.: +7 7142 91-42-22, ул.Гашика 4 
    • Кызылординская область, тел.: +7 7242 23-06-90, ул.Желтоксан 156а 
    • Мангистауская область, тел.: +7 7292 31-91-10, мкр. 23, дом 100 
    • Павлодарская область, тел.: +7 7182 37-85-86, ул.Камзина 37
    • Северо-казахстанская область, тел.: +7 7152 46-40-52, ул.Интернациональная 60 
    • Восточно-Казахстанская область, тел.: +7 7232 29-88-88, ул.Лихарева 2 
    • Туркестанская область, тел.: +7 7253 32-66-66, ул.Тайке хан 78 
    • Западно-казахстанская область, тел.: +7 7282 24-70-13, ул.Құрманғазы 89/1 
    • Жамбылская область, тел.: +7 7262 45-35-09, ул. Айтиева 40
    • Обасть Абай, тел.: +7 7222 77-01-87, ул. Байтурсынова 36 
    • Область Жетісу, тел.: +7 7282 24-70-13, ул.Кабанбай батыра 36/42
    • Область Ұлытау, тел.: +7 7102 72-16-29, ул. Құрманбаева 15
    Теги:
    Борьба с коррупцией Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Антикор Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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