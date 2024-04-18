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    12:41, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Новый сервис по возмещению материального ущерба от паводков для граждан заработал в Казахстане

    сервис по возмещению материального ущерба от паводков
    Фото: МЦРИАП РК

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан запустило сервис в мобильном приложении eGov mobile, предназначенный для приема заявлений о возмещении материального ущерба, причиненного паводками, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства.

    — Теперь граждане могут легко и удобно подать заявление о возмещении ущерба непосредственно через мобильное приложение eGov mobile. Этот сервис был разработан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Министерством труда и социальной защиты и АО «НИТ» с учетом потребностей и удобства граждан, — сообщили в пресс-службе МЦРИАП.

    Для использования нового сервиса гражданам необходимо зайти на главную страницу мобильного приложения eGov mobile и выбрать соответствующую опцию.

    Также в пресс-службе отметили, что, если заявление уже было подано в бумажном виде, нет необходимости повторно его подавать — информация будет автоматически учтена.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый получит финансовую помощь и не останется без внимания государства.

    Всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданных ими заявлений. Для этого нужно обратиться в банк или МФО.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Казахстан МЦРИАП Регионы Компенсация Развитие IT технологий в Казахстане Паводки в Казахстане Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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