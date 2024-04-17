Алгоритм поддержки заемщиков, пострадавших от паводков, подготовило АРРФР РК

Банки и МФО проведут индивидуальный анализ положения каждого пострадавшего заемщика для оценки влияния ущерба от стихии. На основе этих данных определят дополнительные меры персональной поддержки по кредитам, сообщили корреспонденту агентства Kazinform в пресс-службе агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР).

Если при проверке физическое лицо не обнаружило себя в списке пострадавших, необходимо обратиться в местный исполнительный орган. Далее для подачи заявки на отсрочку можно обратиться в кредитную организацию.

В агентстве добавили, что для облегчения процесса взаимодействия с заемщиками, банками и МФО реализуется сервис дистанционной подачи заявлений пострадавшими заемщиками.

— Всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданных ими заявлений. Для этого нужно обратиться в банк или МФО, — сообщили в пресс-службе АРРФР.

Также пояснили, что отсрочку должны предоставить все банки и МФО.

Ранее сообщали, что всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков, согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок 3 месяца — с 01.04.24 по 30.06.24.

По кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, возникшие в связи с влиянием последствий паводков.