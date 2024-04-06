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    13:55, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Всем пострадавшим от наводнения будет оказана финансовая и другая необходимая помощь — Касым-Жомарт Токаев

    встреча депутатов с сельчанами
    Фото: Мажилис РК

    Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, пострадавшим от паводков. Он заявил, что каждый получит финансовую помощь и не останется без внимания государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент заявил, что Казахстан должен извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе.

    — Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Он поручил разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь гражданам, пострадавшим от паводков. Также Правительство должно разработать и разъяснить механизмы возмещения ущерба.

    Теги:
    Акорда Президент Регионы Казахстана Компенсация Токаев Касым-Жомарт Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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