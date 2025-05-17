Свыше 5,2 млн га сельхозугодий засеяли в Казахстане

Предварительно были проведены агротехнические мероприятия: закрытие влаги на площади 17,1 млн га, предпосевная обработка на 7,3 млн га, весенняя вспашка на 1,9 млн га.

На сегодня засеяно более 5, 2 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе в Акмолинской области — 971,1 тыс. га, Алматинской — 228,4 тыс. га, Актюбинской — 124,9 тыс. га, ВКО — 337,6 тыс. га, Жамбылской — 316,5 тыс. га, ЗКО — 171,2 тыс. га, Карагандинской — 435 тыс. га, Костанайской — 385,1 тыс. га, Павлодарской — 467,9 тыс. га, СКО — 359,1 тыс. га, Туркестанской — 482 тыс. га, области Жетысу — 353,6 тыс. га, области Абай — 463,6 тыс. га и др.

Зерновыми засеяно более 3 млн га, кормовыми — 382,3 тыс га, овощными культурами — 91,4 тыс га, картофелем — 66,7 тыс га, бахчевыми — 69,9 тыс га, масличными — 1,2 млн га, хлопчатником — 130,9 тыс га, сахарной свеклой — 17,4 тыс га, рисом — 52,6 тыс га.

— Аграриями заключены договоры на поставку более 1 млн тонн минеральных удобрений, отгружено 849,2 тыс. тонн. Потребность в семенах на текущий год составляет 2,3 млн тонн. Засыпано 100%. Из выделенных 401 тыс. тонн дизельного топлива, отгружено 233 тыс. тонн. Посевная кампания продолжается в плановом режиме, — сообщили в МСХ.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд поручений для успешного проведения весенне-полевых работ.