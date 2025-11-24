Свыше 501 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий

Как отметили в ведомстве, в том числе: пособия многодетным семьям получили 603 тыс. семей на сумму 436,5 млрд тенге; пособия награжденным матерям — 243,4 тыс. человек на сумму 65,2 млрд тенге.

— В октябре месяце 2025 года вышеуказанными выплатами охвачены 835,2 тыс. человек на общую сумму 52 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 590 тыс. семей на сумму 45,4 млрд тенге; пособия награжденным матерям — 245,1 тыс. человек на сумму 6,6 млрд тенге, — говорится в сообщении.

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

с 4 детьми — 16,03 МРП или 63 030 тенге;

с 5 детьми — 20,04 МРП или 78 798 тенге;

с 6 детьми — 24,05 МРП или 94 565 тенге;

с 7 детьми — 28,06 МРП или 110 332 тенге;

с 8 и более детьми — по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

награжденным подвеской «Күміс алқа» — 6,40 МРП или 25 165 тенге;

награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени — 7,40 МРП или 29 097 тенге.