    08:48, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 501 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий

    С начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 846,5 тыс. человек на общую сумму 501,8 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда и социальной защиты населения РК.

    Фото: pixabay

    Как отметили в ведомстве, в том числе: пособия многодетным семьям получили 603 тыс. семей на сумму 436,5 млрд тенге; пособия награжденным матерям — 243,4 тыс. человек на сумму 65,2 млрд тенге.

    — В октябре месяце 2025 года вышеуказанными выплатами охвачены 835,2 тыс. человек на общую сумму 52 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 590 тыс. семей на сумму 45,4 млрд тенге; пособия награжденным матерям — 245,1 тыс. человек на сумму 6,6 млрд тенге, — говорится в сообщении.

    На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

    • с 4 детьми — 16,03 МРП или 63 030 тенге;
    • с 5 детьми — 20,04 МРП или 78 798 тенге;
    • с 6 детьми — 24,05 МРП или 94 565 тенге;
    • с 7 детьми — 28,06 МРП или 110 332 тенге;
    • с 8 и более детьми — по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

    Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.

    Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

    • награжденным подвеской «Күміс алқа» — 6,40 МРП или 25 165 тенге;
    • награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени — 7,40 МРП или 29 097 тенге.

    - С 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%, - добавили в Минтруда.

    Гульжан Тасмаганбетова
