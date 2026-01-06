РУ
    Свыше 500 астаначан обратились в полицию из-за шумных соседей в новогодние праздники

    В департаменте полиции Астаны сообщили, сколько правонарушений зафиксировали в столице с 29 декабря по 3 января, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Свыше 500 астаначан обратились в полицию из-за шумных соседей в новогодние праздники
    Фото: Freepik

    На брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Астаны Нурлан Капаров сообщил, что за время новогодних праздников на пульт экстренного вызова «102» поступило 14 386 обращений от горожан.

    — Из них по фактам правонарушений —  5797, дорожно-транспортных происшествий  — 733, происшествий — 2669, а также прочие нарушения и вызовы справочного характера — 4800, — сообщил Капаров.

    По его словам, наиболее распространенным правонарушением в праздничные дни стало нарушение тишины.

    — Факты нарушения тишины, как правило, были связаны с проведением праздника, застолья, использованием пиротехники, громкой музыки в ночное время. За праздничный период у нас зарегистрировано 587 подобных вызовов, по каждому из которых приняты меры реагирования, — добавил замначальника Управления адмполиции.

    Всего массовые новогодние мероприятия прошли на 48 локациях во всех районах столицы.

    Для обеспечения общественного порядка в праздничные дни было задействовано 3 093 сотрудника органов внутренних дел, в том числе 450 военнослужащих Национальной гвардии, а также около 300 единиц служебного автотранспорта.

    Ранее сообщалось, что с утра 31 декабря до утра 1 января на пульт экстренного вызова полиции «102» поступило 11 448 обращений, из них 3 082 были в ночное время. Большинство звонков носили справочный характер. 

