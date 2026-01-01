РУ
    13:01, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Новогодняя ночь в Казахстане прошла без серьезных происшествий — МВД

    В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о том, как прошла новогодняя ночь в стране, передает агентство Kazinform.

    полиция, патруль, полиция на новый год, рации
    Фото: Polisia.kz

    Как сообщили в ведомстве, в праздничную ночь сотрудники органов внутренних дел несли службу в усиленном режиме. 

    С утра 31 декабря до утра 1 января на пульт экстренного вызова полиции «102» поступило 11 448 обращений, из них 3 082 были в ночное время. Большинство звонков носили справочный характер.

    — Граждане обращались по вопросам использования петард, уточняли о расположении катков и новогодних елок, сообщали о потерявшихся на горках, а также о проблемах, связанных с оставленными автомобилями и затрудненным выездом, — отметили в МВД.

    В целом, по данным ведомства, новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий. Тяжких и особо тяжких преступлений на улицах и в общественных местах зафиксировано не было.

    Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь казахстанские спасатели совершили 210 выездов. Также мы писали, сколько детей родилось за ночь в Астане. 

    МВД РК Закон и порядок Казахстан Борьба с преступностью Безопасность Новый год
