Новогодняя ночь в Казахстане прошла без серьезных происшествий — МВД

Как сообщили в ведомстве, в праздничную ночь сотрудники органов внутренних дел несли службу в усиленном режиме.

С утра 31 декабря до утра 1 января на пульт экстренного вызова полиции «102» поступило 11 448 обращений, из них 3 082 были в ночное время. Большинство звонков носили справочный характер.

— Граждане обращались по вопросам использования петард, уточняли о расположении катков и новогодних елок, сообщали о потерявшихся на горках, а также о проблемах, связанных с оставленными автомобилями и затрудненным выездом, — отметили в МВД.

В целом, по данным ведомства, новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий. Тяжких и особо тяжких преступлений на улицах и в общественных местах зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь казахстанские спасатели совершили 210 выездов. Также мы писали, сколько детей родилось за ночь в Астане.



