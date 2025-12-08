РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:16, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше 50 кальянных аппаратов изъяли в увеселительных заведениях Алматы

    Полиция Алматы проверила увеселительные заведения города для предотвращения нарушений общественного порядка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    э
    Фото: ДП Алматы

    В ходе рейдов выявлено более 40 нарушений, связанных с употреблением кальяна, изъято 57 кальянных аппаратов. Также установлены случаи работы иностранных граждан без необходимых разрешений и факты нахождения несовершеннолетних в объектах досуга.

    Все материалы переданы для дальнейшего разбирательства и принятия мер.

    – Особая ответственность лежит на владельцах и администраторах увеселительных заведений: они должны создавать условия, исключающие нарушения, обеспечивать безопасность посетителей и строго соблюдать законодательство. Сотрудники полиции продолжают системные проверки и будут применять жесткие меры в отношении выявленных нарушений, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности, – отметил начальник управления общественной безопасности Асхат Кулбаев.

    Ранее представитель ВОЗ доктор Скендер Сыла рассказал о вреде кальяна, важности сохранения действующего запрета.

    Теги:
    Полиция Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают