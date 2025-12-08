Свыше 50 кальянных аппаратов изъяли в увеселительных заведениях Алматы

В ходе рейдов выявлено более 40 нарушений, связанных с употреблением кальяна, изъято 57 кальянных аппаратов. Также установлены случаи работы иностранных граждан без необходимых разрешений и факты нахождения несовершеннолетних в объектах досуга.

Все материалы переданы для дальнейшего разбирательства и принятия мер.

– Особая ответственность лежит на владельцах и администраторах увеселительных заведений: они должны создавать условия, исключающие нарушения, обеспечивать безопасность посетителей и строго соблюдать законодательство. Сотрудники полиции продолжают системные проверки и будут применять жесткие меры в отношении выявленных нарушений, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности, – отметил начальник управления общественной безопасности Асхат Кулбаев.

Ранее представитель ВОЗ доктор Скендер Сыла рассказал о вреде кальяна, важности сохранения действующего запрета.