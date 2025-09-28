Скендер Сыла: ВОЗ поддерживает запрет на кальяны в закрытых местах в Казахстане

- В Казахстане действует запрет на курение кальяна в общественных местах. Какова позиция Всемирной организации здравоохранения по этому поводу?

- Всемирная организация здравоохранения полностью поддерживает решение Казахстана о запрете курения кальяна в закрытых общественных местах. Обеспечение общественных пространств, свободных от кальянного дыма, снижает воздействие вредных веществ, предотвращает развитие заболеваний, связанных с потреблением табака, и способствует созданию более здоровой среды для всех, особенно для детей и некурящих.

- Некоторые считают, что кальян менее вреден, чем сигареты, поскольку дым проходит через воду. Так ли это?

- Это опасное заблуждение. Курение кальяна через водяную трубку часто ошибочно воспринимается как более безопасная альтернатива сигаретам. Однако кальян также является табачным изделием, и научные данные однозначны: дым от кальяна содержит токсичные и канцерогенные вещества, включая угарный газ, тяжёлые металлы и полициклические ароматические углеводороды. Эти вещества представляют серьёзную угрозу здоровью как для курящих, так и для тех, кто подвергается воздействию вторичного табачного дыма. Безопасного уровня потребления табачного дыма не существует. Особую тревогу вызывает рост популярности кальяна среди молодёжи, чему способствуют ароматизированный табак, продвижение в социальных сетях и культура заведений. Эта тенденция может свести на нет десятилетия прогресса в борьбе с табаком. Именно поэтому крайне важно сохранить запрет на курение кальяна в общественных местах.

- Какие конкретные риски для здоровья связаны с курением кальяна?

- Курение кальяна связано с целым рядом заболеваний, включая рак лёгких, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные патологии, а также неблагоприятные последствия для беременности. Оно также способствует развитию никотиновой зависимости. Пассивное курение кальяна столь же вредно, как и любое другое пассивное курение табака. Особенно уязвимыми являются дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

- Какие рекомендации ВОЗ даёт правительствам в отношении регулирования потребления кальяна?

- Казахстан является участником Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, и кальян входит в сферу её действия. Отмена действующего запрета противоречила бы международным обязательствам страны. Казахстан уже зарекомендовал себя как региональный лидер в области борьбы с табаком, и этот лидерский статус необходимо сохранить. ВОЗ готова оказать техническую поддержку и предоставить научные данные, чтобы способствовать охране здоровья и благополучия всех граждан.

- Некоторые представители бизнеса утверждают, что разрешение на курение кальяна может способствовать развитию индустрии гостеприимства. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Хотя краткосрочные экономические выгоды часто ставятся на первое место, они ничтожны по сравнению с масштабными и долгосрочными экономическими и социальными издержками, вызванными заболеваниями, связанными с потреблением табака. Потери в человеческих жизнях, снижении трудоспособности и нагрузке на систему здравоохранения значительно перевешивают любые коммерческие прибыли. По оценкам ВОЗ, которые будут опубликованы в конце сентября, только в 2021 году в Казахстане потери производительности составили более 4,2 миллиарда долларов США в результате преждевременной смертности, и ещё 2,8 миллиарда долларов - из-за предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, многие из которых напрямую связаны с употреблением табака. Охрана здоровья населения должна стоять выше коммерческих интересов.

- Какую роль могут сыграть СМИ и гражданское общество в этом вопросе?

- Средства массовой информации и гражданское общество - ключевые партнёры в информировании населения о вреде курения кальяна. Мы призываем журналистов, педагогов и общественных деятелей делиться фактами, выступать в поддержку мер, направленных на охрану здоровья населения, и способствовать формированию ответственного отношения к табаку. Вместе мы можем предотвратить новую волну табачной эпидемии.

Позвольте также отметить, что в 2015 году ВОЗ подготовила научно-консультативный документ по курению табака с использованием водяной трубки - это второе издание соответствующего документа ВОЗ по регулированию табачной продукции. Несмотря на то, что документ был опубликован несколько лет назад, он остаётся актуальным и сегодня. В нем подчёркивается обеспокоенность ростом популярности кальяна и его потенциальным влиянием на здоровье. Эта информация поможет государствам-членам ВОЗ и исследовательским организациям получить более полное представление о вреде курения кальяна.

Ранее мы писали о том, что спрос на традиционные сигареты в Казахстане продолжает снижаться на фоне роста интереса к альтернативным табачным изделиям.