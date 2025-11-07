Свыше 50 иностранцев эвакуировали в пункт обогрева в Акмолинской области
Следовавшие из Российской Федерации в Республику Таджикистан граждане оказались в сломавшемся автобусе на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, поломка рейсового автобуса произошла вблизи села Жибек Жолы Аршалынского района.
— Спасатели провели эвакуацию всех пассажиров. Всего эвакуировано 53 человека, в том числе 8 детей. Все они — граждане Республики Таджикистан. Эвакуированные размещены в пункте обогрева поселка Аршалы и продолжат путь после ремонта транспорта, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.
Также медики скорой помощи провели медицинский осмотр иностранных граждан.
Спасатели региона напомнили жителям и гостям области быть внимательными на дорогах и всегда следить за погодными условиями перед поездкой.
Ранее сообщалось, что 35 иностранных граждан эвакуировали с трассы в Акмолинской области.