    14:29, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 50 иностранцев эвакуировали в пункт обогрева в Акмолинской области

    Следовавшие из Российской Федерации в Республику Таджикистан граждане оказались в сломавшемся автобусе на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, поломка рейсового автобуса произошла вблизи села Жибек Жолы Аршалынского района. 

    — Спасатели провели эвакуацию всех пассажиров. Всего эвакуировано 53 человека, в том числе 8 детей. Все они — граждане Республики Таджикистан. Эвакуированные размещены в пункте обогрева поселка Аршалы и продолжат путь после ремонта транспорта, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев. 

    Также медики скорой помощи провели медицинский осмотр иностранных граждан.

    Спасатели региона напомнили жителям и гостям области быть внимательными на дорогах и всегда следить за погодными условиями перед поездкой.

    Ранее сообщалось, что 35 иностранных граждан эвакуировали с трассы в Акмолинской области. 

    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
