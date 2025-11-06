35 иностранных граждан эвакуировали с трассы в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, утром 6 ноября вблизи села Баянбай Бурабайского района Акмолинской области на 259-м км трассы произошла поломка рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Астана — Петропавловск. За помощью к спасателям обратился водитель транспортного средства.

— Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали всех пассажиров из технически неисправного автобуса. Людей доставили до железнодорожного вокзала, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Всего из автобуса было эвакуировано 35 человек. Все они — граждане Республики Узбекистан. Как добавили спасатели, никто из эвакуированных в медицинской помощи не нуждался.

Ранее 40 человек были эвакуированы из-за задымления в городе Косшы.