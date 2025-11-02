09:23, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5
40 человек эвакуированы из-за задымления в Косшы
Сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек из многоквартирного жилого дома в Косшы по ул. Жангельдина, передает Kazinform.
— Сегодня в службу 112 поступило сообщение о задымлении в одном из многоквартирных жилых домов в г. Косшы по ул. Жангельдина. По прибытии подразделений ДЧС было установлено, что в квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения. В целях безопасности по лестничному маршу спасателями было эвакуировано 40 человек, — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау огонь с теплотрассы перекинулся на жилой дом, эвакуированы 12 человек.