40 человек эвакуированы из-за задымления в Косшы

— Сегодня в службу 112 поступило сообщение о задымлении в одном из многоквартирных жилых домов в г. Косшы по ул. Жангельдина. По прибытии подразделений ДЧС было установлено, что в квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения. В целях безопасности по лестничному маршу спасателями было эвакуировано 40 человек, — говорится в сообщении.