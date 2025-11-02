РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:15, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Огонь с теплотрассы перекинулся на жилой дом в Кокшетау, эвакуированы 12 человек

    Сегодня в г. Кокшетау по ул. Саина произошло горение обшивки теплотрассы с переходом огня на балконы квартир 1-го и 2-го этажа, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    задымление
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    — Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова. По прибытии установлено, что имеется угроза для жителей верхних этажей. Пожарные немедленно приступили к разведке и эвакуации людей. Благодаря их смелым и профессиональным действиям из задымленного подъезда были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей, — говорится в сообщении.

    эвакуация людей, задымление
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, не допуская распространения огня на соседние квартиры.

    эвакуация людей
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Ранее сообщалось, что в подвале одного из жилых домов города Актау произошел взрыв газо-воздушной смеси. 

    Асель Елюбаева
