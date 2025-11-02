Огонь с теплотрассы перекинулся на жилой дом в Кокшетау, эвакуированы 12 человек

— Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова. По прибытии установлено, что имеется угроза для жителей верхних этажей. Пожарные немедленно приступили к разведке и эвакуации людей. Благодаря их смелым и профессиональным действиям из задымленного подъезда были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей, — говорится в сообщении.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, не допуская распространения огня на соседние квартиры.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Ранее сообщалось, что в подвале одного из жилых домов города Актау произошел взрыв газо-воздушной смеси.