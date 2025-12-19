Свыше 400 сотрудников прошли курсы киберофицеров — Генпрокуратура РК

В рамках продвижения идеологии «Закон и порядок», в целях повышения правовой грамотности населения, на массовом уровне проводятся социальные акции «Халық заңгері» (охватила свыше 120 тыс. граждан в 250 населенных пунктах страны), «День открытых дверей», проект «Правовая аптека» и другие. В декабре этого года проведена научно-практическая конференция по продвижению в обществе идеологии «Закон и порядок» с участием более 300 участников из Казахстана и зарубежья.

Кроме того, в отчетном году в органах прокуратуры внедрены современные аналитические и «умные» цифровые инструменты в сфере обеспечения правопорядка и прогнозирования преступных угроз, основанные на использовании искусственного интеллекта и межведомственной интеграции данных.

Также в процессе трансформации находится и Академия правоохранительных органов. В учебный процесс уже внедрены практико-ориентированные программы на основе информационной безопасности, цифровой криминалистики и расследования киберпреступлений. Более 400 сотрудников правоохранительных органов прошли тематические курсы повышения квалификации «Киберофицер».

Прокуратура активно развивает внешние коммуникации с зарубежными коллегами. Ратифицированы 4 соглашения и достигнуты договорённости о взаимодействии с Сингапуром (подписано соглашение о взаимной правовой помощи) и Катаром (соглашение о передаче осужденных и Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве). Всего заключено 84 двусторонних соглашения с 38 зарубежными странами.

Как сообщалось на коллегии в Генпрокуратуре, в Казахстане заморозили свыше 195 тысяч «дропперских» счетов на 2,6 млрд тенге.