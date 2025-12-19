РУ
    13:36, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше 195 тысяч «дропперских» счетов на 2,6 млрд тенге заморозили в Казахстане

    В республике начата реализация алгоритма блокировки преступных наркодоходов. Об этом заявил генпрокурор Берик Асылов, выступая на коллегии по итогам работы органов прокуратуры за 2025 год, передает агентство Kazinform.

    коллегия по итогам работы органов прокуратуры за 2025 год
    Фото: Генпрокуратура

    В результате, по словам Берика Асылова, заморожено свыше 195 тысяч «дропперских» счетов на сумму 2,6 млрд тенге, в рамках расследований по инициативе прокуроров наложены аресты на более 9 млрд тенге.

    Кроме того, в текущем году пресечено незаконное вовлечение в уголовную орбиту свыше 3 тысяч лиц. Количество фактов пыток снижено в разы. 

    В учреждениях уголовно-исполнительной системы не допущены пытки, сокращено число суицидов на 27% и увеличена трудовая занятость осужденных на 15%. 

    Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура подготовила 28 инициатив по предотвращению угроз безопасности в 2025 году.

