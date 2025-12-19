Свыше 195 тысяч «дропперских» счетов на 2,6 млрд тенге заморозили в Казахстане

В результате, по словам Берика Асылова, заморожено свыше 195 тысяч «дропперских» счетов на сумму 2,6 млрд тенге, в рамках расследований по инициативе прокуроров наложены аресты на более 9 млрд тенге.

Кроме того, в текущем году пресечено незаконное вовлечение в уголовную орбиту свыше 3 тысяч лиц. Количество фактов пыток снижено в разы.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы не допущены пытки, сокращено число суицидов на 27% и увеличена трудовая занятость осужденных на 15%.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура подготовила 28 инициатив по предотвращению угроз безопасности в 2025 году.