Свыше 40 тысяч детей с особенностями развития получили медпомощь в новых центрах

На сегодня в стране открыто 234 Центра раннего вмешательства, которые входят в структуру педиатрических отделений.

Здесь дети с особенностями и трудностями развития получают своевременную поддержку мультидисциплинарной команды — педиатра, реабилитолога, логопеда, психолога и других специалистов.

Системная работа позволяет выявлять и устранять медицинские и социальные риски, угрожающие здоровью и развитию ребенка, обеспечивать раннюю диагностику и коррекцию нарушений, укреплять систему патронажной и профилактической помощи.

