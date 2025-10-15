Свыше 40 тысяч детей с особенностями развития получили медпомощь в новых центрах
С июня 2025 года в Центрах развития и раннего вмешательства на базе поликлиник необходимую медицинскую помощь получили свыше 40 тысяч детей с особенностями и трудностями развития, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
На сегодня в стране открыто 234 Центра раннего вмешательства, которые входят в структуру педиатрических отделений.
Здесь дети с особенностями и трудностями развития получают своевременную поддержку мультидисциплинарной команды — педиатра, реабилитолога, логопеда, психолога и других специалистов.
Системная работа позволяет выявлять и устранять медицинские и социальные риски, угрожающие здоровью и развитию ребенка, обеспечивать раннюю диагностику и коррекцию нарушений, укреплять систему патронажной и профилактической помощи.
