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    18:46, 20 Май 2025 | GMT +5

    Свыше 4 тысяч человек признали банкротами в Алматы

    В этом году число граждан, признанных банкротами, не достигло и 100 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Азаматтардың банкроттылығы: Қанша адамның қарызы жабылды
    Фото: inkaraganda.kz

    По данным департамента государственных доходов по городу Алматы, на сегодняшний день в мегаполисе банкротами признаны 4202 человека. Из них 4054 — признаны банкротами во внесудебном порядке, и 148 — по решению суда.

    В частности:

    — в 2023 году банкротами стали 1334 человек;

    — в 2024 году — 2805 алматинцев;

    — в 2025 году — 63 человек.

    Среди признанных банкротами максимальная сумма долга составила 22 993 360 660 тенге, минимальная — 250 000 тенге. К данному моменту процедуру восстановления платежеспособности применили только 13 человек.

    — С 1 января 2025 года 3023 должникам было отказано в принятии заявления на внесудебную процедуру банкротства. С 2023 года общее количество отказов по таким заявлениям составило 12500, — сообщили в департаменте государственных доходов.

    В основном, в принятии заявлений на внесудебную процедуру банкротства отказывают из-за:

    1. Наличия личного имущества, включая долю в совместной собственности;

    2. Наличия платежей по долгам в течение 12 месяцев до подачи заявления.

    По данным ведомства, случаев приостановки процедуры банкротства из-за сокрытия имущества или по другим причинам не зафиксировано.

    Ранее мы писали, почему казахстанцам отказывают в банкротстве.

    Казахстанцам упростили процедуру внесудебного банкротства.

    В частности, теперь не нужно предоставлять документы, подтверждающие точный размер долга, информацию о каждом кредиторе, а также справки, подтверждающие попытки урегулировать задолженность.

    Теги:
    Регионы Алматы Экономика Должники
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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