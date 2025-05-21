Свыше 4 тысяч человек признали банкротами в Алматы

По данным департамента государственных доходов по городу Алматы, на сегодняшний день в мегаполисе банкротами признаны 4202 человека. Из них 4054 — признаны банкротами во внесудебном порядке, и 148 — по решению суда.

В частности:

— в 2023 году банкротами стали 1334 человек;

— в 2024 году — 2805 алматинцев;

— в 2025 году — 63 человек.

Среди признанных банкротами максимальная сумма долга составила 22 993 360 660 тенге, минимальная — 250 000 тенге. К данному моменту процедуру восстановления платежеспособности применили только 13 человек.

— С 1 января 2025 года 3023 должникам было отказано в принятии заявления на внесудебную процедуру банкротства. С 2023 года общее количество отказов по таким заявлениям составило 12500, — сообщили в департаменте государственных доходов.

В основном, в принятии заявлений на внесудебную процедуру банкротства отказывают из-за:

1. Наличия личного имущества, включая долю в совместной собственности;

2. Наличия платежей по долгам в течение 12 месяцев до подачи заявления.

По данным ведомства, случаев приостановки процедуры банкротства из-за сокрытия имущества или по другим причинам не зафиксировано.

Ранее мы писали, почему казахстанцам отказывают в банкротстве.

Казахстанцам упростили процедуру внесудебного банкротства.

В частности, теперь не нужно предоставлять документы, подтверждающие точный размер долга, информацию о каждом кредиторе, а также справки, подтверждающие попытки урегулировать задолженность.