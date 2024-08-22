Почему казахстанцам отказывают в банкротстве

С 3 марта 2023 года 109 тысяч казахстанцев подали заявления на признание их банкротами, при этом 84 тысяч из них получили отказы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Комитете государственных доходов отмечают, что основная причина отказа – это выявленное имущество.

- Мы проверяем наличие имущества не только у самого должника, но и совместно нажитого. Это имущество, купленное в период брака, например, автомобиль или квартира. Если до брака было приобретено, мы его не считаем. Здесь мы не только проверяем недвижимость, но и движимое имущество. Бывают, например, депозитные счета в банке. Есть факты отказа, когда у гражданина было выявлено 10 голов крупного рогатого скота, потому что оно тоже регистрируется. Мы это видим, потому что взаимодействуем со всеми госорганами и иными организациями, - рассказала глава Управления по работе с несостоятельными должниками КГД Меруерт Сисембаева на пресс-конференции в ведомстве.

Еще одна частая причина отказа – это несоответствие сроку и сумме неплатежа.

- Например, будучи с долгами в 7 миллионов гражданин подает на внесудебное банкротство. Мы отказываем, потому что по сумме более 5,9 млн они должны подавать в судебном порядке. Также обращаются граждане других стран. Наш закон применим только для граждан РК, - отметила глава управления.

Кроме того, по ее словам, на процедуру банкротства подавались индивидуальные предприниматели из-за своих личных долгов.

- У нас предусмотрен для этого другой закон о реабилитации банкротства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Они должны в рамках него банкротиться, потому что мы предусмотрели, что помимо долгов по предпринимательской деятельности они могут включать туда и свои личные долги, - добавила Меруерт Сисембаева.

Напомним, с 3 марта прошлого года в стране действует Закон, предусматривающий право казахстанца признать себя банкротом. С тех пор на применение внесудебного банкротства поступило более 109 тысяч заявлений. Из них 15 тысяч казахстанцев признаны банкротами.

Ранее сообщалось, что казахстанцам упростили процедуру внесудебного банкротства. 15 тысяч граждан уже признаны банкротами.