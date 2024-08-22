15 тысяч казахстанцев признаны банкротами

С 3 марта прошлого года в стране действует Закон, предусматривающий право казахстанца признать себя банкротом. С тех пор на применение внесудебного банкротства поступило более 109 тысяч заявлений. Об этом рассказала руководитель Управления по работе с несостоятельными должниками Комитета государственных доходов МФ РК Меруерт Сисембаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно новому закону, предлагается 3 процедуры для решения вопросов с долгами: это внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Процедуру внесудебного банкротства можно применить по долгам менее 5,9 млн тенге перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Заявление подается в ЦОНах, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile. Процедура длится 6 месяцев, в ходе которой ОГД проводят финансовый мониторинг на предмет наличия имущества, крупных денежных сумм на счетах как самого должника, так и супруги (как совместное имущество). После завершения процедуры обязательства банкрота подлежат прекращению решением уполномоченного органа.

- По состоянию на 19 августа, на применение внесудебного банкротства поступило более 109 тысяч заявлений. В отношении 6,3 тысяч граждан проводится процедура. На рассмотрении 1,8 тысяч заявлений. По 84,2 тысячам заявлений граждане получили отказ. Прекращена процедура в отношении 1,9 тысяч заявителя. Признаны банкротом 15,1 тысяч граждан на сумму более 35,0 млрд.тенге, - сообщила Меруерт Сисембаева на пресс-конференции в КГД.

Процедуру судебного банкротства граждане могут применить, если долг перед финансовыми организациями составляет свыше 5,9 млн тенге и независимо от суммы по иным долгам. (коммунальные платежи, налоговая задолженность, долги перед ТОО, ИП, а также перед другими физлицами). Главное доказать существование этого долга в суде (нотариальная надпись, судебное решение, выписка, и т.д.).

Процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

В суд за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности всего обратились 3 350 граждан, из них признаны банкротом 21 граждан на сумму 13,0 млрд тенге, и восстанавливают платежеспособность 4 человека.

Ранее сообщалось, что казахстанцам упростили процедуру внесудебного банкротства.