Казахстанцам упростили процедуру внесудебного банкротства

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка упростило процедуру внесудебного банкротства для граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным агентства, внесены изменения и дополнения в закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», предусматривающие упрощение доступа граждан к процедуре внесудебного банкротства, в частности:

сокращение срока отсутствия погашения обязательств должником перед кредиторами с 18 до 12 последовательных месяцев;

отмену необходимости предоставления должником документа, подтверждающего принятие мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита. Теперь указанные сведения будут предоставляться не должником, а кредитными организациями в кредитные бюро.

- Постановлением для кредитных организаций устанавливается перечень сведений об условиях урегулирования задолженности и мерах, применяемых в отношении неплатежеспособного заемщика. Это позволит освободить должника от необходимости сбора указанных документов и сведений, и соответственно упростить доступ к процедуре внесудебного банкротства, - пояснили в АРРФР.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов поделился планами по упрощению процесса банкротства физических лиц.