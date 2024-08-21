РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:16, 21 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанцам упростили процедуру внесудебного банкротства

    банкрот
    Фото: Kazinform; Pixabay

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка упростило процедуру внесудебного банкротства для граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным агентства, внесены изменения и дополнения в закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», предусматривающие упрощение доступа граждан к процедуре внесудебного банкротства, в частности:

    • сокращение срока отсутствия погашения обязательств должником перед кредиторами с 18 до 12 последовательных месяцев;
    • отмену необходимости предоставления должником документа, подтверждающего принятие мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита. Теперь указанные сведения будут предоставляться не должником, а кредитными организациями в кредитные бюро.

    - Постановлением для кредитных организаций устанавливается перечень сведений об условиях урегулирования задолженности и мерах, применяемых в отношении неплатежеспособного заемщика. Это позволит освободить должника от необходимости сбора указанных документов и сведений, и соответственно упростить доступ к процедуре внесудебного банкротства, - пояснили в АРРФР.

    Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов поделился планами по упрощению процесса банкротства физических лиц. 

    Теги:
    Банки Банкротство АРРФР Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    telegram