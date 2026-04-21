Свыше 375 тысяч акмолинцев ожидают получения участков под строительство жилья

Как сообщили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области, по состоянию на 1 апреля текущего года в очереди на получение земельного участка под ИЖС в регионе находятся 375 092 заявления.

— Наибольшая очередность наблюдается в пристоличных регионах области (Аршалынский район — 37 149 заявлений, Целиноградский район — 126 246, Шортандинский район — 13 234, город Косшы, включая село Тайтобе — 86 062 заявлений), в курортном Бурабайском районе — 39 265 заявлений, а также в городе Кокшетау — 34 757 заявлений, — поделились в ведомстве.

В соответствии с нормами Земельного Кодекса РК, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство предоставляются по мере поступления заявлений и подготовленности площадок. Необходима обеспеченность их сетями водо– и электроснабжения.

Однако, по сообщению ведомства, подходящие под параметры свободные участки в области есть не везде. На сегодняшний день в городе Макинске Буландынского района осуществляется предоставление по очередности 203 земельных участков с подведенной инфраструктурой.

Также есть свободные участки для индивидуального жилищного строительства в районе Биржан Сал, Буландынском, Егиндыкольском, Есильском, Жаксынском, Жаркаинском, Сандыктауском, Коргалжынском районах.

— Выдача земельных участков в данных регионах области затруднена в связи с тем, что наблюдается беспорядочная подача заявлений лицами, фактически не нуждающимися в жилье в этом населенном пункте, соответственно не имеющими цели строительства, — добавили в управлении.

Всего за 2025 год по Акмолинской области был предоставлен 81 земельный участок.

В целом, реестр на получение земельного участка с 2022 года ведется электронно — на базе Единого Государственного Кадастра Недвижимости. Продвижение очередности осуществляется не только за счет предоставления земельного участка, а также в случае самостоятельного снятия с учета очередника, смерти физического лица, состоящего на специальном учете, или выезде на постоянное место жительства.

Ранее сообщалось, что, получив участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), необходимо построить дом за три года, иначе землю могут изъять.



