Свыше 3,6 млн тонн пшеницы поставил Казахстан на экспорт

За январь–март на внешние рынки поставлено 3,7 млн тонн пшеницы и 328,1 тыс. тонн ячменя.

Значительные объемы демонстрирует и рынок переработанной продукции. Экспорт муки составил 555,1 тыс. тонн при ресурсах 944,2 тыс. тонн. Экспорт растительных масел достиг 299,3 тыс. тонн, тогда как производство составило 291,1 тыс. тонн.

В пищевой промышленности производство мяса составило 254,1 тыс. тонн при ресурсах 286,6 тыс. тонн, молочной продукции — 266,4 тыс. тонн при ресурсах 307,4 тыс. тонн.

В промышленном секторе произведено 1,6 млн тонн бензина, 1,6 млн тонн дизельного топлива и 2,8 млн тонн цемента. В машиностроении выпущено 42,1 тыс. легковых автомобилей, при этом импорт составил 32,2 тыс. единиц из общего объема ресурсов 74,3 тыс. автомобилей.

Напомним, по итогам 2025 года экспорт отечественной сельхозпродукции в Испанию увеличился в два раза. Основную долю в структуре поставок заняли зерновые, овощные бобовые культуры, эфирные масла.