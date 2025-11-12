Свыше 330 млрд тенге инвестиций привлечено в область Жетысу с начала года

— С начала года в экономику области Жетысу привлечено 330,3 млрд тенге инвестиций, из них объем прямых иностранных инвестиций составил порядка 35 млрд тенге, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, — сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

По данным областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в региональном инвестиционном пуле насчитывается 110 инвестпроектов общей стоимостью 2,9 трлн тенге и созданием 13 тыс. рабочих мест. Среди крупных проектов — строительство металлургического комбината ТОО «Консолидированная строительная горнорудная компания», строительство германской компанией ТОО «Sky Hansa» грузопассажирского аэропорта на территории СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота». Проект строительства аэропорта предусматривает пассажирский терминал с проходимостью до 500 человек в час и грузовым оборотом 50 тыс. тонн, а также развитие туристических и торгово-развлекательных услуг.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Что касается сферы промышленности и переработки, то при участии инвесторов из Чили, Пакистана, КНР и Кыргызстана на территории региона запланировано открытие заводов по производству мельничных шаров, газобетонных блоков, напольных покрытий, а также запуск мукомольного комплекса.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Немалый потенциал имеет сфера альтернативной энергетики. Для этого в регионе есть все необходимые природные условия: солнце, ветер и вода горных рек. К слову, на сегодня в Жетысу функционирует 18 объектов ВИЭ установленной мощностью свыше 251 МВт. При этом в текущем году на реке Кора была запущена Коринская ГЭС мощностью 26 МВт в Ескельдинском районе. Кроме того, имеется ряд новых инвестпроектов в сфере энергетики и ВИЭ, включая завод по производству оборудования для ветрогенераторов и систем накопления энергии на территории СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота», а также солнечную электростанцию мощностью 110 МВт в Кербулакском районе.

— Инвестиционная политика области Жетысу ориентирована на углубление международного партнерства, развитие производства с экспортным потенциалом и диверсификацию экономики. В целом в регионе ведется работа по пяти стратегическим направлениям: развитие агропромышленного комплекса, транспорт и логистика, туризм, альтернативная энергетика и промышленность. При этом Жетысу является единственным регионом в республике с пятью таможенными постами на границе с Китаем. Кроме того, через нашу территорию проходит трансконтинентальный автобан Западная Европа — Западный Китай, позволяющий доставлять грузы с Китая в Европу за 10 дней. Используя географическое положение и расширяя границы международного партнерства, мы успешно ведем работу и с крупными инвесторами из стран дальнего зарубежья: Бельгии, Германии, Чили, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании. Все это в комплексе способствует привлечению инвестиций в экономику, открытию новых производств, созданию рабочих мест и формированию долгосрочных партнерств в приоритетных для региона секторах, — подчеркнул заместитель акима области Асет Канагатов.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Между тем, в этом году в регионе реализуется 25 инвестпроектов на 50,6 млрд тенге, из которых уже завершено 10 проектов в сферах сельского хозяйства, промышленности и энергетики, включая новую линию по производству промышленных аккумуляторов ТОО «Кайнар-АКБ» и расширение завода по производству керамической плитки ТОО «Алмаз Керамикс».

— «Кайнар-АКБ» — одно из крупнейших градообразующих предприятий области. На предприятии работают 1200 человек. Доля завода в общем объеме промышленного производства города Талдыкорган сейчас составляет 33,6%. На нашем заводе производится более 50 видов аккумуляторных батарей, предназначенных для использования в легковых и грузовых автомобилях, сельском хозяйстве, военной технике, а недавно мы наладили производство промышленных акуммуляторных батарей, которые предназначены для резервного питания. В рамках I очереди проекта, то есть в следующем году, планируется выпускать порядка 100 тыс. аккумуляторных батарей. При этом количество сотрудников новой линии доведено до 150 человек, — сообщил заместитель генерального директора по производству ТОО «Кайнар-АКБ» Талгат Конакбаев.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Стоит отметить, до конца года объем привлеченных в экономики Жетысу инвестиций составит 573 млрд тенге, из них внебюджетные — 430 млрд тенге.

