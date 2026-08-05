Свыше 33 млрд тенге из утилизационных платежей направили на защиту лесов Казахстана

АО «Жасыл даму» с 2024 года направило 33,1 млрд тенге на приобретение современной противопожарной техники для государственных национальных природных парков, лесных резерватов, заповедников и лесохозяйственных учреждений страны, передает Kazinform со ссылкой на Министерства экологии и природных ресурсов.

Финансирование осуществляется в рамках экологической инициативы Президента Казахстана «Таза Қазақстан» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

За этот период для природоохранных организаций закупили 1 006 единиц специализированной техники. В их числе пожарные автоцистерны, автомобили повышенной проходимости, тракторы различных модификаций и другое оборудование, необходимое для предупреждения и тушения лесных и степных пожаров.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Обновление технической базы позволит природоохранным учреждениям быстрее реагировать на возгорания, повысить эффективность патрулирования территорий и сократить время прибытия пожарных расчетов к местам происшествий.

Наибольший объем финансирования получили:

Восточно-Казахстанская область — 5,05 млрд теңге, 148 единиц техники;

Акмолинская область — 4,94 млрд теңге, 160 единиц;

Павлодарская область — 4,44 млрд теңге, 136 единиц;

Костанайская область — 4,10 млрд теңге, 112 единиц;

область Абай — 3,34 млрд теңге, 82 единицы;

Северо-Казахстанская область — 3,31 млрд теңге, 107 единиц.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК.

В настоящее время приобретенная техника уже используется природоохранными учреждениями по всей стране. Она применяется для патрулирования лесных территорий, оперативной доставки пожарных подразделений и проведения работ по предотвращению распространения огня.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В АО «Жасыл даму» отметили, что реализация экологических проектов за счет средств утилизационного платежа продолжится. Основными направлениями остаются укрепление экологической безопасности, сохранение лесных экосистем и повышение защиты особо охраняемых природных территорий Казахстана.

АО «Жасыл даму» занимается организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие расширенных обязательств производителей (РОП).

Как сообщалось ранее, 4 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан потушили пять лесных пожаров.

