Свыше 33 млрд тенге из утилизационных платежей направили на защиту лесов Казахстана
АО «Жасыл даму» с 2024 года направило 33,1 млрд тенге на приобретение современной противопожарной техники для государственных национальных природных парков, лесных резерватов, заповедников и лесохозяйственных учреждений страны, передает Kazinform со ссылкой на Министерства экологии и природных ресурсов.
Финансирование осуществляется в рамках экологической инициативы Президента Казахстана «Таза Қазақстан» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.
За этот период для природоохранных организаций закупили 1 006 единиц специализированной техники. В их числе пожарные автоцистерны, автомобили повышенной проходимости, тракторы различных модификаций и другое оборудование, необходимое для предупреждения и тушения лесных и степных пожаров.
Обновление технической базы позволит природоохранным учреждениям быстрее реагировать на возгорания, повысить эффективность патрулирования территорий и сократить время прибытия пожарных расчетов к местам происшествий.
Наибольший объем финансирования получили:
- Восточно-Казахстанская область — 5,05 млрд теңге, 148 единиц техники;
- Акмолинская область — 4,94 млрд теңге, 160 единиц;
- Павлодарская область — 4,44 млрд теңге, 136 единиц;
- Костанайская область — 4,10 млрд теңге, 112 единиц;
- область Абай — 3,34 млрд теңге, 82 единицы;
- Северо-Казахстанская область — 3,31 млрд теңге, 107 единиц.
В настоящее время приобретенная техника уже используется природоохранными учреждениями по всей стране. Она применяется для патрулирования лесных территорий, оперативной доставки пожарных подразделений и проведения работ по предотвращению распространения огня.
В АО «Жасыл даму» отметили, что реализация экологических проектов за счет средств утилизационного платежа продолжится. Основными направлениями остаются укрепление экологической безопасности, сохранение лесных экосистем и повышение защиты особо охраняемых природных территорий Казахстана.
АО «Жасыл даму» занимается организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие расширенных обязательств производителей (РОП).
Как сообщалось ранее, 4 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан потушили пять лесных пожаров.